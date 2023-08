Regenrace op Zandvoort!

En dan nu het weer op Autoblog. Aankomend weekend tijdens de GP van Zandvoort gaat het waarschijnlijk regenen.

Als ik op dit moment naar buiten kijk schijnt het zonnetje lekker. Een goede 19 graden, terwijl het net na 9 uur in de ochtend is. Dat gaat een lekker dagje te worden. Maar als we kijken bij onze weervrienden bij het KNMI lijkt het eind deze week om te slaan. En dan is inderdaad net de Dutch Grand Prix in Zandvoort.

Weersvoorspelling GP Zandvoort

Heb jij net een leuk hotelletje weten te bemachtigen, en er grof veel geld voor betaald, en ga je duurzaam naar het circuit toe (fiets, lopen, eenwieler) gaat het REGENEN. Ja, daar had je nou net niet naar uitgekeken. Neem dus je poncho mee om niet als een verzopen kat op de oranje gekleurde tribune te staan.

Niks zo onvoorspelbaar als het weer. Ja, we kunnen wat voorspellen maar het blijft koffiedik kijken. Er komt wel slechter weer aan, daar zijn alle Erwin Kroll’s van deze wereld het over eens. Donderdag is het nog een lekkere dag met een zonnige start. Warm wordt het ook, wel 25 graden. Maar er is tevens een hoge luchtvochtigheid en dat zorgt voor onweersbuien. Na donderdag wordt het ronduit wisselvallig en laat net op vrijdag het Formule 1 circus van start gaan.

Wisselvallig en koel

Na donderdag draait de wind en komt er koelere lucht. Vrijdag is het nog even zweten, want tikt de thermometer gemakkelijk temperaturen ruim boven de 20 graden aan. De eerste en tweede vrije training zijn op vrijdag. De dagen erna is het rond de 20 graden. Niet slecht, maar niet warm. Zaterdag, wanneer de derde vrije training en de kwalificatie is, en zondag wanneer de GP is, staan in het teken van regenbuien.

Via Weerplaza.nl

Regen afgewisseld met een zonnetje. Echt Nederlands weer dus. Maar zoemen we in op de weersvoorspelling van Zandvoort dan is de regenkans aanzienlijk. Op zaterdag én zondag is er wel een kans van 90% op regen!

Niks aan de hand voor Max Verstappen natuurlijk. De gedoodverfde favoriet kan zowel in de regen als op een droge baan goed uit de voeten. Maar, het maak het bezoeken van een GP zoveel leuker als je met een biertje én een zonnebril voor de zon kan genieten van de race. Het lijkt dat de weergoden ons niet goed gezind zijn.

Ja beste F1 fans, na twee zonovergoten edities lijken we allemaal te vergeten dat elk Nederlands evenement ook eens in de zoveel jaar helemaal verzuipt in de regen. Dus niet op de automatische piloot alleen zonnebrand inpakken, maar ook die regenponcho. Vraag tips aan een vriend of familielid die wel deze hele zomer naar alle verregende festivals is geweest of al 20 jaar naar de TT van Assen rijdt in de zeikende regen. Ook Zandvoort is een keer aan de beurt natuurlijk.

Heerlijk in de trein met allemaal zeiknatte mensen terug naar huis. Lekker met je handen de beslagen ramen ‘schoon’ vegen. Creating memories mensen!