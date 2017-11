De snelste station op de Nürburgring weegt bijna 2 ton

Dit is de beste auto voor als je écht snel naar de hondendokter moet knallen.

Het is weer zover: er is weer een record omgetuimeld in de Groene Hel. Het Duitse blad Sport Auto, bekend van het Porsche 918 record, nam de familieversie van de Mercedes-AMG E63 S (rijtest) mee op een tocht richting de Eifel, waar ze de snelste tijd in hun klasse wat aanscherpten. Met Christian Gebhardt aan het roer deed de Estate een rondje van 7:45.19, wat ongeveer 10 seconden sneller is dan de vorige E63 S. De video van het rondje check je HIER.

Laat het dus vooral duidelijk zijn dat de nieuwe E63 S de daad bij het woord voegt en wel degelijk een ruime verbetering is ten opzichte van zijn oudere broer. Dit wordt niet in het minst veroorzaakt door de nieuwe geblazen achtcilinder. Deze 4-liter biturbo V8 die schuilt in het vooronder van de W213 produceert 612 pk en 850 Nm koppel. In een rechte lijn betekent dit dat de E63 S een kleine 3,5 seconden nodig heeft om de 100 km/u aan te tikken. Tezamen met het wonderbaarlijk goede 4Matic+ zorgt dit ogenschijnlijk voor een auto die in zowel de bochten als op rechte stukken niet te stoppen is. Dit is een powerwagon pur sang.

