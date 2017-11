Deze 4×4 Fiat 500 is allesbehalve een stadsauto

Voor de ware gestoordelingen.

Wat er precies in de pasta zat die de makers van deze Fiat 500 hebben geconsumeerd durf ik niet te zeggen, maar ik wil het ook. Het team van Giannini noemt het de Fiat 350 GP4 en het is ongetwijfeld de meest gestoorde Fiat 500 die je tot nu toe hebt gezien. Daarmee is het nog net een treedje hoger dan de eerder aangekondigde 350 GP.

Je hoeft niet lang te kijken om te zien dat er behoorlijk wat aan deze Fiat 500 is gewerkt. De wagen draagt inmiddels zoveel aerodynamische stukken dat je haast zou denken dat ‘ie klaargestoomd is voor de 24 uur van Le Mans. Verbrede wielkasten, luchthappers, een voorsplitter en een moeilijk grote diffuser zijn slechts enkele van de aanpassingen die deze 500 te verduren heeft gekregen. Het mat grijs in combinatie met de rode accenten zorgt daarnaast voor een sfeer die me het gevoel geeft dat halloween pas aan het eind van deze maand is.

Zijn race instinct krijgt binnenin nog verder de ruimte om zich te ontwikkelen. Ondanks dat er plek is voor vier inzittenden, beschikt het karretje over een rolkooi en is het raamwerk van plexiglas.

Als je na het zien van de buiten- en binnenzijde overtuigd bent dat het niet nog extremer kan, heb ik slecht nieuws voor je. Hoewel een cruciale hint over zijn lachwekkende transformatie al op de zijkanten staat geplakt, ‘4×4’, is dat nog maar het begin van de pret. Naast vierwielaandrijving beschikt deze Fiat 500 van Gianinni namelijk over de viercilinder uit de Alfa 4C. Dat is echter niet alles. Waar het blok normaliter zo’n 240 pk produceert, levert hij in deze omgetoverde 500 maar liefst 350 pk en 350 Nm aan koppel.

Verdere prestatiecijfers blijven nog uit, maar die hebben we ook niet per se meer nodig om deze Fiat 500 als krankzinnig te bestempelen.