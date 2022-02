Lewis Hamilton beschuldigt stewards van partijdigheid

Lewis Hamilton is weer terug, dames en heren.

Is de wedstrijdleiding in de Formule 1 onpartijdig? Veel fans waren vorig jaar van overtuigd van het tegendeel. De ‘MafFIA’ zou namelijk gesponsord zijn door Mercedes. Ironisch genoeg werd juist Mercedes het rijderskampioenschap door de neus geboord als gevolg van een beslissing vanuit de FIA. Degene die daarvoor verantwoordelijk was is inmiddels wel uit zijn functie gezet, maar dat terzijde.

We hebben de afgelopen maanden de mening van vrijwel iedereen gehoord over deze kwestie. Er was eigenlijk nog maar één mening die ontbrak: die van Sir Lewis Hamilton. We zaten natuurlijk met smart te wachten op het moment dat hij zijn kijk op de zaak zou delen.

Gelukkig heeft Hamilton inmiddels zijn stem weer teruggevonden. Tijdens de persconferentie op Barcelona geeft hij zijn ongezouten mening over de wedstrijdleiding. Uiteraard verwoord hij alles netjes en correct, maar intussen heeft hij snoeiharde kritiek: hij vindt dat de stewards partijdig zijn.

Lewis Hamilton zegt tijdens de persconferentie dat er onpartijdige stewards moeten komen. Dat zegt hij niet zomaar. Volgens hem zijn sommige coureurs erg goed bevriend met “bepaalde individuen.” Er zijn ook stewards die samen met coureurs reizen, aldus Lewis. Hij noemt geen namen, maar het is dus duidelijk wat hij suggereert. Hamilton maakt hiermee zelf in ieder geval géén vrienden onder de stewards.

De aantijgingen van Lewis kunnen niet op bijval rekenen van zijn teambaas. Toto Wolff geeft tijdens een latere persconferentie te kennen dat hij NIET denkt er coureurs worden voorgetrokken. Christian Horner is het met Toto eens en voegt er aan toe dat hij geen stewards kent die reizen met coureurs. De teambazen spreken Lewis dus gezamenlijk tegen. Toch een beetje pijnlijk.

Overigens kon Lewis het vandaag ook niet laten om de strijder voor gelijkheid uit te hangen. Hij vindt namelijk dat er te weinig vrouwen onder de stewards zitten. De nieuwe wedstrijdleiders zijn nu twee mannen die elkaar afwisselen. In het kader van diversiteit ziet Lewis Hamilton graag een man en een vrouw die elkaar afwisselen. Als Lewis consequent is moet hij dan ook een vrouwelijk teamgenoot eisen. Want een rijdersduo dat uit twee mannen bestaat kan eigenlijk ook niet.

Via: Motorsport.com