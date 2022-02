BMW M6-rijder knalt op Kia Picanto en neemt de benen

In het Gelderse Beesd ging er vanavond iets niet helemaal goed.

Een ongeluk kan iedereen overkomen, maar als je in een auto met meer dan 500 pk rondrijdt is de kans toch een stukje groter. Daarom krijgen we regelmatig foto’s binnen van auto’s uit het duurdere segment die in de kreukels liggen. Vaak zijn dat ook eenzijdige ongevallen.

Dat was vandaag niet het geval. Eerder vanavond was er namelijk een aanrijding waarbij niet alleen een BMW M6 Gran Coupé (nieuwprijs €166.218), maar ook een Kia Picanto betrokken waren. Deze auto’s klapten rond kwart voor zes op elkaar in Beesd.

De Kia is er het slechtst aan toe, want het rechterachterwiel is er finaal afgerukt. Ook ligt de hele zijkant in de kreukels. Wonderbaarlijk genoeg lijken zowel de voor- als de achterbumper van de M6 nog intact te zijn. De schade is beperkt tot de linkervoorkant. Dat de Picanto meer gehavend is heeft een reden: die heeft ook nog een boom aangetikt.

Voor zover bekend is de schade vooral materieel. De ambulance was ter plaatse en heeft twee mensen nagekeken, maar die hoefden gelukkig niet naar het ziekenhuis. Als de barst in de voorruit van de BMW van binnenuit is ontstaan heeft er wel iemand hoofdpijn.

Het is op basis van de foto’s niet meteen te zeggen wie hier fout zat, maar het feit dat de BMW-bestuurder er tussenuit kneep pleit niet in zijn voordeel. Gelukkig kwam hij later tot inkeer en heeft hij zich alsnog gemeld.

Foto’s: Marco van Deick/Persbureau Heitink