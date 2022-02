BREEK!! Michael Masi door FIA op straat gezet

Het ontslag van Michael Masi heeft natuurlijk alles te maken met die laatste ronden van de Grand Prix van Abu Dhabi van vorig jaar…

Je kon er eigenlijk op wachten, het ontslag van Michael Masi door de FIA. In de geschiedenis van de Formule 1 is het namelijk nog nooit eerder voorgekomen dat een wedstrijdleider zo veel kritiek over zich heen heeft gekregen als deze man.

En dat heeft natuurlijk alles te maken met de ietwat controversiële beslissingen die Masi nam tijdens de laatste ronde van het WK vorig jaar in Abu Dhabi. Mocht je het vergeten zijn; Masi liet het toe dat er na de safetycar nog 1 ronde geracet mocht worden, terwijl Max Verstappen op nieuwere en zachtere banden stond dan Lewis Hamilton.

En de rest is geschiedenis.

NO MIKEY, NO, THIS IS SO NOT RIGHT

Voor de Nederlandse racefan was het een moment om nooit te vergeten, maar voor de meeste fans uit andere landen was het een grote fout die Michael Masi daar maakte. Met voorop natuurlijk Toto Wolff, die zijn legendarische NO MIKEY, NO uitschreeuwde in de microfoon. De burn van Masi die daarop volgde was zo mogelijk nog epischer, doch dit geheel terzijde.

Nadat de eerste woede een beetje was gaan liggen bij Wolff en Mercedes, besloot het team niet in beroep te gaan tegen de beslissing van Masi. Wel werd er geëist dat de FIA met daden zou komen na het onderzoek.

Waarvan akte, Michael Masi krijgt de zak.

Masi krijgt twee opvolgers

Waar er 1 vertrekt, moet er ook iemand voor in de plaats komen. Ook hier is dat het geval, alleen wordt de plek van Michael Masi niet door 1, maar door 2 opvolgers ingenomen.

Niels Wittich en Eduardo Freitas, afkomstig uit respectievelijk de DTM en het langeafstandskampioenschap WEC, zullen de nieuwe race-directeuren worden. Zij zullen de functie afwisselen en worden ondersteund door Herbie Blash.

En Michael Masi zelf? Die krijgt als doekje voor het bloeden wel een nieuwe functie binnen de FIA. Welke dat wordt en of hij die überhaupt accepteert, is nu nog niet bekend.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.