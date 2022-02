De eerste Formule 1-actie van 2022, dit waren de tijden

De gloednieuwe 2022 Formule 1-auto’s kwamen vandaag voor het eerst in actie. Dit werd helaas niet uitgezonden, maar we hebben nu wél de tijden.

Na afloop van het vorige seizoen hadden we nog genoeg stof om over na te praten, maar het wordt nu langzamerhand weer eens tijd om actie te zien. Helaas was dit moment vandaag nog niet aangebroken, omdat deze testdagen niet worden uitgezonden. Maar dit betekent wel dat het seizoen bijna van start gaat. De spanning stijgt!

Spannende seizoenstart

Vanwege de nieuwe regels kunnen we wel spreken van de meest spannende seizoenstart in jaren. In theorie is het mogelijk dat het complete veld op zijn kop wordt gezet. Misschien wordt Haas wel kampioen. Je weet het niet.

Tijden

Ook al was de training niet te zien op tv, we hebben nu wel de tijden. Daar vallen nog niet zoveel conclusies aan te verbinden, maar desondanks willen we ze jullie niet onthouden. Het zal je opvallen dat er nog een paar namen ontbreken in het lijstje. Dat komt omdat nog niet iedereen vandaag in actie is gekomen.

Positie Coureur Team Tijd Rondes 1 Lando Norris McLaren 1.19.951 104 2 Charles Leclerc Ferrari 1:20.165 80 3 Carlos Sainz Ferrari 1:20.416 73 4 George Russell Mercedes 1:20.784 77 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.929 50 6 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.276 52 7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.638 121 8 Fernando Alonso Alpine 1:21.638 127 9 Max Verstappen Red Bull 1:22.246 147 10 Valterri Bottas Alfa Romeo 1:22.572 23 11 Alexander Albon Williams 1:22.760 66 12 Mick Schumacher Haas 1:22.962 23 13 Lance Stroll Aston Martin 1:23.327 23 14 Nicholas Latifi Williams 1:23.379 66 15 Nikit Mazepin Haas 1:24.505 20 16 Robert Kubica Alfa Romeo 1:25.909 9

Norris

Zoals je ziet kwam Lando Norris vandaag als ‘winnaar’ uit de bus. Nadat Leclerc een groot deel van de dag bovenaan het scorebord stond, zette Norris aan het eind van de middag een tijd van 1.19.951 neer. In totaal reed hij precies 100 rondjes over het circuit van Catalunya-Barcelona.

Ferrari

Ferrari zat er vandaag ook goed bij qua tijden, met een tweede en een derde positie. Ze reden ook de meeste rondes vandaag, namelijk 153. We moeten nog niet teveel op de zaken vooruit lopen, maar wellicht kan Ferrari eindelijk weer mee vechten om de titel.

Red Bull

Hoewel Max Verstappen niet bovenaan het scorebord stond, was Red Bull wel het gesprek van de dag. Nu het team eindelijk de échte auto blootgeeft komen er een aantal interessante details voor de dag.

147 rondjes

Er waren vandaag gelukkig ook geen betrouwbaarheidsissues voor Red Bull, want het team wist er 147 rondjes uit te persen. Eigenlijk moeten we zeggen: Max Verstappen, want Perez kwam nog niet in actie vandaag. Max is dus degene die vandaag het hardst gewerkt heeft van alle coureurs.

Technische problemen

Er waren trouwens überhaupt weinig technische problemen, alleen Alfa en Haas hadden hier last van. De hekkensluiters van vorig jaar wisten respectievelijk maar 32 en 43 rondjes te rijden. Misschien wordt Haas dan toch geen kampioen dit jaar…