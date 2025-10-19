De vergeten GTI, de Peugeot 309 van Dirk is beter dan je denkt #MijnAuto

In deze aflevering van Mijn Auto duikt Martijn in de auto van Dirk.

Een bijzondere Franse hot hatch: de Peugeot 309 GTI uit 1988. Vaak overschaduwd door zijn bekendere broertje, de 205 GTI, blijkt de 309 een verrassend volwassen en uitgebalanceerde rijervaring te bieden.

Met zijn 1.9-liter motor en slechts 900 kilo is het pure oldschool fun. De eigenaar vertelt hoe hij deze zeldzame GTI per toeval vond tijdens de coronaperiode. Inmiddels heeft hij de auto vijf jaar in bezit en stap voor stap gerestaureerd, met veel liefde en een beperkt budget.

Geef je ook op voor Mijn Auto door het formulier in te vullen.