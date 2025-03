Volkswagen Up! GTI van Martijn is een mini-raket #MijnAuto

Autoblog-lezer Martijn neemt ons mee in zijn Volkswagen up! GTI,

Oftewel: de kleinste GTI die er is, maar wel eentje met een flinke dosis pit. En eerlijk is eerlijk, dit ding blijft gewoon een feest om in te rijden. Met zijn ruitjesbekleding, rode accenten en compacte formaat oogt ‘ie lekker brutaal.

Maar het draait natuurlijk om het rijden. En ja, met z’n 115 pk sterke driecilinder en een gewicht van net iets meer dan een ton voelt ‘ie echt als een mini-hot hatch. De besturing is lekker direct en het onderstel sportief zonder meteen je rug te breken.

Het leuke aan de up! GTI is dat je ‘m vol gas kunt rijden zonder meteen je rijbewijs in te leveren. Hij is snel genoeg om plezier te hebben, maar blijft handelbaar en betaalbaar. Geen overdreven dikke turbo’s of complexe systemen – gewoon een simpel, licht en goed afgesteld karretje waarmee je elke rotonde als een pro neemt.

