Peugeot e-208 GTi is een hedendaagse 205 hot hatch!

Veertig jaar na de hete 205 is dit de eerste elektrische GTi.

Er zijn van die lettercombinaties die de benzine door de aderen van autoliefhebbers sneller doen stromen. OPC, GTAm en natuurlijk GTi. Van die laatste hadden we bij Peugeot al even niks interessants meer gehoord. Tot vandaag. Peugeot dropt een bommetje van een hatchback in de vorm van de e-208 GTi.

Het idee van de speciale 208 was simpel: een ode brengen aan de iconische 205 GTi. En daar zijn de makers met vlag en wimpel voor geslaagd. De elektrische hatchback is opgewarmd met een grotere spoorbreedte (56 mm voor, 27 mm achter), een bredere koets die 30 millimeter dichterbij de grond staat, een leuke dakspoiler heeft en een mistlampje draagt in zijn diffuser.

Rasechte GTi

Maar voor de tofste aanpassing van de buitenkant moet je naar de wielen kijken. De 18-inch exemplaren hebben de bekende gaten in de velgen. De nieuwe peperbussen zien er niet alleen onwijs cool uit, maar helpen bij het koelen van de remmen.

”Zo’n zware EV kan helemaal geen hot hatch zijn”, hoor ik je denken. Voor een goed oordeel moeten we nog eens gaan rijden met de e-208 GTi. Toch voorspelt de vermogen-gewichtsverhouding van 5,7 kg/pk veel goeds.

Daarnaast probeert Peugeot zo dicht mogelijk bij het bekende hot hatch gevoel te komen door een sperdifferentieel, opgeleukte stuurbekrachtiging, Michelin Pilot Sport Cup 2’s (maat 215/40-18), veren en dempers met hydraulische eindstops, een stabilisatorstang achter en andere remmen op de voorwielen. Binnenin gaan de verwijzingen naar de jaren ’80 hatchback verder met bakken aan rode accenten.

De juiste krachtbron

Waar puristen ook over zullen vallen, is de aandrijflijn. De naam verklapt als dat de Peugeot e-208 GTi elektrisch is. Jammer inderdaad, maar van de EV-blokken die Stellantis heeft liggen, kiest Peugeot gelukkig wel de leukste. De e-208 GTi krijgt dezelfde krachtbron als de Junior Veloce en Ypsilon HF.

Dat wil zeggen: een 280 pk en 350 Nm sterke elektromotor op de vooras. Na 5,7 seconden trappen kun je al aan de 100 km/u zitten. Accelereren stopt bij 180 km/u dankzij de begrenzer. Het 52-kWh accupakket zorgt voor een maximale actieradius van 350 kilometer.

Over de verkoop van de e-208 GTi vertelt Peugeot nog niet zoveel. Alleen dat de peperhete hatchback dezelfde garanties krijgt als andere Peugeots. Een prijs weten we dus ook nog niet. Zou dit het begin zijn van een nieuwe Peugeot-tijdperk waarin het merk eindelijk weer eens wat humor gebruikt?

Peugeot laat de e-208 GTI zijn livedebuut meemaken tijdens de 24 uur van Le Mans. Gelukkig is collega Ruben daar om de hete EV-hatchback vast te leggen ‘in het vlees’!