Deze grote estates kun je nog kopen in plaats van een Volvo V90

Hoe veel vrij forse estates worden er nog aangeboden nu de Volvo V90 er niet meer is? Dat zoeken we uit, maar wees gewaarschuwd: het zijn er niet veel meer.

Een treurig moment voor liefhebbers van het échte Volvo: het merk is gestopt met de V90. Ja, er zijn nog voldoende Volvo’s te koop en het merk lijkt ook niet perse op het randje van de afgrond te staan. Maar Volvo en stationwagons, dat gaat hand in hand. En afscheid nemen van de grootste, dat is helemaal een bittere pil. De oorzaak des te meer: Volvo verkocht vier XC90’s voor elke V90 en in andere segmenten is het niet anders.

De Volvo V90 was qua plaatsing een wat vreemde. De ambitie was natuurlijk om Volvo ietsje meer upmarket te sturen en gedag te zeggen tegen de concurrentie die normaliter van Peugeot, Opel, Ford of Volkswagen kwam. Qua premium-ambities waren de concurrenten van de Duitse Drie. Qua prijs wist de V90 dan weer ietsje voordeliger te zijn. Dat zorgt er in theorie voor dat het spectrum concurrenten erg groot is.

Estates in plaats van Volvo V90: het zijn er niet veel meer

In theorie dan. Een Ford Mondeo? Is er niet meer. Peugeot 508? Alleen uit voorraad leverbaar. Opel Insignia? Nee joh. Het begint een beetje stil te worden in het segment van de ietwat premium, vrij forse stationwagon. Vandaar dat we even alle ’topsegment’ (de grootste van elk merk) estates opzochten die je nog kan kopen als je graag een Volvo V90 wilde, omdat ze qua grootte, prijs of luxe in de buurt komen. Directe concurrenten vinden we een moeilijk woord gezien de te bespreken auto’s, maar weet wel: naast dit overzicht kennen we niet heel veel soortgenoten meer.

Skoda Superb Combi Edition 1.5 TSI iV

43.990 euro

Beginnend bij Volkswagen en hun dochtermerk Skoda. De Superb is ook zo’n allemansvriend die gewoon bij Skoda hoort. Het is (in theorie, komen we zo op terug) de goedkopere broer van de Passat die nét een tikkeltje praktischer is. En als je hem goed aankleed doet het interieur ook niet veel onder voor veel duurdere alternatieven. Skoda lijkt echter last te hebben van hetzelfde probleem als Volvo: de Kodiaq is veel populairder dan de Superb. De goedkoopste Superb heeft overigens de 204 pk sterke 1.5 TSI met elektromotor aan boord.

Volkswagen Passat Variant 1.5 eHybrid

43.990 euro

In theorie is de Superb goedkoper dan de Passat, maar in de praktijk zijn de twee exact hetzelfde geprijsd. En je krijgt met de Passat diezelfde 1.5 TSI met 204 pk en een stekker. En qua grootte ontloopt het tweetal elkaar ook niet zo veel meer. Wat moet je dan kiezen? Welke je mooier vindt. Of die van de dealer vandaan komt die lekkerdere koffie zet. Beide is geen slechte keuze als estates in plaats van een Volvo V90. Als je een sedan wil wordt je overigens wel direct naar Skoda gestuurd, want voor Europa bouwt Volkswagen geen Passat berline meer.

Volkswagen ID.7 Tourer Limited Edition 77 kWh

49.990 euro

Nu we toch bij Volkswagen zijn: een elektrische SW is dezer dagen ook een optie. Je kan dus als V90-alternatief een Volkswagen ID.7 Tourer overwegen. Die heeft nog meer bagageruimte ook. Het lijkt erop dat de ID.7 proportioneel al iets van een crossover weg probeert te nemen, want een echte klassieke ranke SW is het niet echt. Maar hey, elektrisch, stationwagon, lel van een bagageruimte: het is een serieus alternatief. En je krijgt wel gewoon 286 pk.

Volvo V60 T6 AWD Plug-in Essential

51.995 euro

Kijk, je kan extreem treurig zijn over het feit dat de grootste Volvo-estate niet meer wordt gebouwd. Je kan ook één segmentje lager shoppen. De V60 is natuurlijk qua grootte geen match voor de V90, maar je moet wat. Als echt die Volvo-badge heilig was, heb je aan een V60 vast voor ruim tachtig procent wat je zocht. En qua motor zijn de twee toch al vergelijkbaar. Nou maar hopen dat deze het nog heel even volhoudt.

Audi A6 e-tron Avant edition

61.490 euro

We komen nu steeds ietsje dichter bij de prijsklasse van de Volvo V90 in de laatste jaren en daar vinden we nog twee elektrische estates als V90-alternatief. De eerste is de Audi A6 e-tron. Ook hier verrassend goede specs, zowel qua auto als qua bagageruimte. In de laatste jaren was je bij de V90 vrij snel aangewezen op een plug-in, dus de stap naar volledig EV is dan wellicht eentje die je wel wil maken. De goedkoopste A6 e-tron heeft eveneens 286 pk maar is wel iets kleiner dan de V90 in de kofferruimte.

NIO ET5 Touring

63.900 euro (of 51.900 met batterijlease)

Nog een EV: de NIO ET5 is er ook als estate. Dit is één van die merken die er al vroeg bij was qua potente EV’s, maar je ziet ze eigenlijk maar zelden vergeleken met andere Chinese merken. Eén van de redenen is dat de vanafprijs van 51.900 euro heel fijn lijkt, maar dat is exclusief de accu die je vervolgens moet leasen. Wil je die gewoon bij de auto hebben, dan is ‘ie ineens 64.000 euro en daarmee duurder dan de Audi en veel duurder dan de VW. Ook valt ‘ie qua bagageruimte wat tegen. Maar hey, het is een fraai ding. En dat was ook een reden om een V90 te kopen.

BMW i5 Touring eDrive40

71.589 euro

De laatste elektrische optie komt van BMW met de 5 Serie als i5. 340 pk, prima alledaagse inzetbaarheid, alleen duurder dan die andere EV-stationwagons. Prijstechnisch wel vergelijkbaar met de V90, overigens, maar dan met de goedkopere running costs van een EV. Eigenlijk gewoon een perfect alternatief, want ook de bagageruimte is groot genoeg. Ziehier die ambitie van Volvo om mee te spelen met de premium-jongens.

Audi A6 Avant Pro Line e-hybrid quattro

71.990 euro

Daarover gesproken: een veel directere concurrent dan de Audi A6 zonder e-tron kunnen we niet verzinnen. Deze is nu enkel nog te configureren als plug-in met 299 pk, wat Volvo in de laatste jaren ook deed. Wel lever je in de A6 fors in qua bagageruimte, verrassend genoeg. Maar ook hiervoor geldt: het oog wil ook wat.

BMW 520i Touring

73.226 euro

Je kan dus ook de BMW 5 Serie nog kopen zonder enige vorm van stekkeren. Dan krijg je de welbekende ’20i’ B48-viercilinder met 208 pk. Dat is de allergoedkoopste en prijstechnisch zit deze in de buurt van de V90. Maar als je met een niet-elektrische 5 Serie wil stekkeren kom je op een 299 pk sterke 530e uit en die is niet belachelijk veel duurder. Hier merk je toch echt wel dat als je qua prijs en aandrijving bij die V90 wil komen, een Audi of BMW toch echt wel een potente keuze is.

Mercedes E 300 e Estate Luxury Line

75.618 euro

Ook bij Mercedes begint de E-Klasse bij een plug-in hybrideversie die bij de estates als alternatief voor een Volvo V90 hoort. De E 300 e is wel het krachtigst van de premiumbroers die je nog kan kopen met 313 pk. En dat een estate groot en fraai moet zijn klopt ook bij de E: het ruimteaanbod is vergelijkbaar met de V90 en zonder die AMG-opsmuk als Luxury Line is het een verrassend fraaie bak. Bovendien ziet een optieloze E 300 e er al chique uit, waar je bij de meeste merken flink moet bijbetalen voor wat meer jeu. Dat deed Volvo ook goed, overigens. Worden alle Volvo-rijders Mercedes-rijders?

Subaru Outback Premium

78.920 euro

Dan een buitenbeentje: Volvo verkocht nog niet heel lang geleden de V90 als Cross Country. Daar had je met de A6 Allroad (die er nu ook niet meer is) en de E-Klasse All Terrain een prima concurrent voor, maar dan kom je natuurlijk ook nog de Subaru Outback tegen. Als vrijwel de stichter van dit segment samen met Volvo een auto die je al jaren kan overwegen als alternatief voor de stoere Volvo, ware het niet dat het ietwat schrijnend is om hem als allerduurste tegen te komen als we net een Audi, BMW of Mercedes hebben besproken. Maar goed, daar is alles al eens over gezegd: Subaru’s DNA met vierwielaandrijving, betrouwbare boxermotoren die potentie over zuinigheid prefereren en een robuuste bouw zijn niet de beste componenten voor een prijspakker anno nu. Maar je moet wat als je graag een V90 XC wilde.

BONUS: Porsche Taycan Sport Turismo

108.880 euro

Eigenlijk is de Porsche Taycan in vrijwel niks één van de estates die je in plaats van een V90 kan kopen. Duurder, meer op sportiviteit gericht, volledig elektrisch. Maar goed, het is een forse estate en dus technisch een V90-alternatief. Sterker nog: qua ruimte ontlopen de twee elkaar niet belachelijk veel. Waarom we toch de bijna 30 ruggen duurdere Taycan even wilden benoemen: had jij je kunnen voorstellen zo’n tien jaar geleden dat de forse Porsche-stationwagon het langer vol zou houden dan die van Volvo? Tijden veranderen…