Nissan belooft een stukje sportwagen in de nieuwe Leaf

Op papier mag het dan een elektrische crossover zijn: qua DNA leert Nissan voor de Leaf veel van hun andere (sportieve) modellen.

De nieuwe Nissan Leaf kan wellicht voor Nissan de nieuwe EV-doorbraak zijn. Een beetje zoals, eh, zijn voorganger. Qua potentie lukt het in ieder geval wel, alleen zoals de markt vraagt heeft ‘ie wel wat meer elementen van een crossover dan voorheen. Of nou ja, het is er gewoon één. Maar dat wil niet zeggen dat de auto dan maar een gevoelloos hok moet zijn. Integendeel: Nissan belooft dat ze elementen van de Z hebben kunnen verwerken in de Leaf.

Nissan Leaf met Z-DNA

Dat zegt Nissans marketingmanager Christian Spencer tegen Carscoops. Met direct de disclaimer dat je niet moet verwachten dat deze scherp geprijsde elektrische crossover een vervanger is voor de ervaring die de Z biedt.

Volgens Spencer leren de Nissan-engineers voornamelijk dat elementen van een leuke rijervaring in elke auto te verwerken zijn. Volgens hem zitten de meeste engineers al zo lang in het vak dat ze er vanaf het begin al gevoel voor hebben. Voor de Leaf betekent het dat lessen van de Z gebruikt zijn in bijvoorbeeld de stuurprecisie, waardoor de Leaf ‘voor wat het is een goede rijervaring biedt. Het is geen sportwagen, maar alsnog rijdt het goed en intuïtief”. Ook hebben ze extra aandacht besteed aan het feit dat de multilink-achteras van de Ariya komt, zodat je dezelfde demping hebt als de grote broer. Ook zijn de e-motoren zo ontworpen dat ze vibraties verminderen, is er veel aandacht besteed aan stijfheid in de vloer en betere isolatie in de deuren. Volgens Spencer is zo een EV gecreëerd die vriendelijk geprijsd is, maar wel een fijne en comfortabele ervaring biedt voor de koper.

Wat de klant wil

Het resultaat is dat de Nissan Leaf volgens Spencer ‘voelt als een premium-product, maar dan voor 30.000 dollar’. Ook biedt de Leaf een dubbele oplossing voor opladen: zowel de ‘standaard’ laadkabels als de NACS ‘Tesla’-kabel worden ondersteund, waarmee de Leaf in theorie compatibel is met elk laadstation dat je tegenkomt. “Dat wilden de klanten graag, dus bieden we die keuze aan.” Als het aan de marketing ligt heeft Nissan een toppertje te pakken. We helpen het ze hopen.