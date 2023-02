Zo snel gaat de Porsche Cayenne volledig elektrisch worden

De best verkochte Porsche van dit moment, namelijk de Cayenne, zal volledig elektrisch worden.

Er komt een nieuwe Porsche Cayenne aan, dat wisten we al. Maar dit is niet een heel nieuw model. Het Duitse merk verlengd eigenlijk meer de levensduur van de huidige generatie met dit aankomende model. En dat is slim, want de Cayenne is een verkooptopper. Maar om ook in de toekomst grote aantallen te kunnen blijven verkopen is Porsche nu al bezig met een elektrische opvolger.

Elektrische Porsche Cayenne

Ook elektrisch dus…We ontkomen er niet aan. De grote SUV, waar we de naam nog niet van weten, wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2026 gepresenteerd. Porsche heeft hier goed over nagedacht, want de volgorde is best logisch. Eerst komt namelijk de Porsche Macan EV en ongeveer twee jaar daarna de grotere broer.

Overigens zal de auto op hetzelfde platform komen te staan als de Macan, namelijk het Premium Platform Electric (PPE). Dit is wederom logisch, omdat het dezelfde geavanceerde technologie en vierwielbesturingsfunctionaliteit zal krijgen om de kenmerkende rijeigenschappen die we verwachten van een Porsche zal garanderen in het elektrische tijdperk.

Verwachtingen

De Cayenne is heel belangrijk voor Porsche. De ´cash cow´ van het merk mag geen marktaandeel verliezen en zal een belangrijke rol spelen om de elektrische doelen te behalen. Het bedrijf zou graag zien dat in 2030 80% van alle verkochte auto’s elektrisch is.

Daarom zal de auto ontworpen worden die vergelijkbaar is met de beste elektrische auto´s van vandaag. Daar gaat het PPE platform bij helpen, want die is uitgerust met 800V-hardware voor het opladen met een snelheden van meer dan 270 kW. De Macan EV zal worden uitgerust met een batterij van 100 kWh met een bereik van ongeveer 500 kilometer.

We hebben het hier over modulaire prismatische batterijen, die kunnen worden opgeschaald of verkleind worden weet Autocar te melden. Bij de Porsche Cayenne zullen deze natuurlijk vergroot worden. De batterijen zijn verdeeld over twee helften. Voordeel hiervan is dat je sneller kan opladen bij een korte stop.

De aankomende Macan gaat een stuk krachtiger worden. Het gecombineerde vermogen komt op 603 pk en 738 Nm. De Cayenne zal dit pad tevens volgen. Verdere details over de nieuwe elektrische Cayenne zijn nog niet gedeeld. Ook niet of er een dikke variant zoals een Turbo GT zal komen.

De auto zal eerst nog verkocht worden naast de versie met een verbrandingsmotor, zodat je kan wennen aan het idee en nog een keuze hebt. Voor nog even dan.