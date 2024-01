Deel foto’s van jouw auto en win een jaar lang gratis autowassen!

Show je eigen automobiel en maak meteen kans op een leuke prijs.

We delen op dagelijkse basis gave auto’s die geüpload zijn op Autoblog Spots. Dat zijn meestal auto’s van anderen, maar we vinden het natuurlijk ook heel leuk als je foto’s van je eigen trotse bezit uploadt. En niet alleen wij, de andere Autoblog-lezers vinden het vast ook interessant om te zien wat je rijdt.

Daarom bij deze de oproep: heb je zelf een leuke auto (of auto’s), deel dan eens wat foto’s op Autoblog Spots! Of het nu een Aston Martin V8 Vantage is of een Up GTI, auto’s in alle soorten en maten zijn welkom.

We knopen er ook meteen weer een mooie winactie aan vast, gul als we zijn. De hoofdprijs is een jaar lang gratis autowassen. De winnaar krijgt 24 Nationale Autowasbonnen ter waarde van €7,50. In totaal heb je dus €180 te besteden om je auto weer te laten glimmen.

Daarnaast hebben we nog drie keer een tweede prijs, namelijk wasbonnen ter waarde van €30. In totaal zijn er dus vier winnaars, die random geselecteerd zullen worden. De wasbonnen kun je inleveren bij meer dan 800 locaties in het land. Zo kun je zorgen dat je auto de volgende keer nóg mooier op de foto staat.

Als je wilt zien welke auto’s van lezers er allemaal al gedeeld zijn op Autoblog Spots: je kunt ze allemaal bekijken via de tag Mijn Auto. Als je bij het uploaden van de foto’s aanvinkt dat het je eigen auto betreft, verschijnt jouw auto ook in het overzicht! En je maakt dus kans op een jaar lang gratis autowassen. Dus: uploaden maar!

Foto’s: de Alfa Romeo 159 SW van @dutchdriftking en de Aston Martin Virage van @nvn93