Is vandaag het einde van VDL NedCar?

Vandaag is een trieste dag in Born. Einde van een tijdperk en einde van VDL Nedcar?

In Born staan de gezichten niet zo vrolijk als bij de medewerkers op bovenstaande foto. Toen werd de 1 miljoenste auto de deur uit gereden, vandaag is het tijd voor voorlopig de allerlaatste auto. De hoofdproductielijn is gisteren al stilgezet en vandaag volgen de laatste drie kleinere productielijnen, zo meldt 1Limburg

Het is het einde van een tijdperk, want omdat het contract met BMW afloopt stopt de productie van MINI voor het merk vandaag. De allerlaatste MINI rolt de fabriek uit en dan komt er na 57 jaar productie van auto’s in Born voorlopig een einde aan de autoproductie in ons land.

Daf, Volvo en Mitsubishi

De fabriek in Born trapte in 1967 af met de Daf 33 en de Daf 44. Toen in de jaren 70 het Nederlandse merk Daf werd overgenomen door Volvo werd de Daf 66 omgeturnd in de Volvo 66 en rolde die van de band. Later werden ook de Volvo 340/360, 480. 440/460 en ook de S40 en de V40 gebouwd in de Limburgse fabriek.

Die laatste twee deelde toen de productielijn met de Mitsubishi Carisma. Later bouwde dat Japanse merk ook de SpaceStar, de Colt en de Outlander in Born. Ook de Smart ForFour, die een kloon van de Colt was, werd op de productielijn van VDL NedCar in elkaar gezet.

BMW Group

Toen Mitsubishi het voor gezien hield in 2013 kwam in 2014 de BMW Group als nieuwe opdrachtgever naar het Limburgse land. De MINI hatchback en later ook de cabrio werden in Nederland gebouwd.

In 2016 kwam daar de MINI Countryman bij en ook enige tijd werd de BMW X1 in Limburg gebouwd. Die X1 verdween met de nieuwste generatie al van de band in Born en nu wordt ook de Countryman inmiddels in het Duitse Leipzig gebouwd. Over en uit dus voor VDL NedCar.

Einde voor VDL NedCar

Betekent dit dan het einde voor de fabriek? Ja en nee. De fabriek gaat niet dicht, want er worden nog speciale voertuigen geproduceerd. Denk daarbij aan auto’s voor het leger, surveillancevoertuigen en ME busjes. Maar ja, dat is qua aantallen natuurlijk pinda’s vergeleken met de personenauto productie.

Een woordvoerder van NedCar laat weten dat er heus nog gesprekken lopen met nieuwe opdrachtgevers. Maar vooralsnog is er nog geen nieuwe productie binnengehaald en dus loopt het dienstverband van de meeste medewerkers eind deze maand, als ook het contract met BMW officieel eindigt, af.

Of die nog twee weken koffie moeten komen drinken of alvast thuis kunnen blijven is nog niet helemaal duidelijk. Na 1 maart blijven er nog zo’n 400 medewerkers over voor de overige activiteiten. Hopelijk vindt VDL NedCar nog een nieuwe merk om auto’s voor te bouwen en blijft de personenauto industrie behouden voor ons land.