Dit zijn de oudste campers van Marktplaats

Na alle regen moet toch een keer de zon gaan schijnen en dan kun je op stap met deze oudste campers van Marktplaats.

Op stap met je camper, lekker de vrijheid om heel Europa door te kachelen in je camper, lekker off-grid in je eentje mijmeren over het leven en als digital nomad je geld verdienen…

Of je gaat met de hele voetbalclub in deze twee touringbussen die omgebouwd en omgekeurd zijn naar campers. Het zijn tegelijk de oudste campers die vandaag op Marktplaats.nl te vinden zijn. En het mooie is, het zijn er twee! Een blauwe en een roze.

Slaapzaal op wielen

We kijken hier wel vaker naar campers, maar dit zijn wel speciaaltjes hoor. Niet zomaar voor een doorsnee gezin met 2,3 kind en een golden retreiver, nee hier is plek voor een heel elftal. Inclusief stapelbedden en treinzitjes.

De blauwe bus is een Mercedes O-321-H uit 1962. Voorzien van een 6 cilinder dieselmotor, gelukkig belastingvrij en dus ook geen gedoe met kwart of halftarief.

Het laadvermogen is 1.400 kilogram, dus er kan van alles mee. De camper is voorzien van nieuwe banden, nieuwe remmen en de camperdelen zijn van 2022.

We zijn wel een beetje nieuwsgierig waarom de verkoper aan de slag gegaan is met deze bussen, maar feit is dat de blauwe bus voorzien is van zes vaste slaapplaatsen en negen zitplaatsen (gekeurd) met gordels. De stoelen zien eruit alsof ze van de NS zijn, maar dat mag de pret niet drukken.

Er is een douche en een toilet aan boord, een keuken en op het dak is er nog een dakkoffer voor als je binnen in de bus nog ruimte tekort komt voor je schoonmoeder.

Roze camperbus

De roze bus is ook een uniek exemplaar. Een Berliet oldtimer buscamper. Alles in 2023 gemonteerd en ook hier nieuwe bandjes en remmen. Ook hier zes vaste slaapplaatsen met stapelbedden en acht zitplaatsen van de NS, maar dan in een rode kleur.

Hier een 5,7 liter diesel, bouwjaar 1960, dus echt de oudste. De hele bus is voorzien van nieuw elektra en afgelopen zomer heeft de huidige eigenaar nog 2.500 kilometer zonder problemen door Zweden getoerd.

De roze bus is wel de “voordeligste”. Vraagprijs voor roze is 30.000 euro, blauw moet 60k opleveren. Maar, zo vertelt de advertentie, de taxatiewaarde van beide campers is flink hoger dan de vraagprijs.

De bussen wegen wel wat, maar omdat ze als kampeerwagen gekeurd zijn mag je er met een C1 rijbewijs (camperrijbewijs) in rijden. Moet je dat wel even hebben (of halen) natuurlijk.

Zelf de advertenties bekijken? Hier vind je de blauwe camper en hier de roze. Koop dan?