Derde generatie Porsche Panamera op komst? - Autoblog.nl

Komt er een derde generatie Porsche Panamera aan, nu er al een Taycan is?

Je zou het niet zeggen, maar de Porsche Taycan is alweer sinds 2019 op de markt. Natuurlijk, het was aan het einde van 2019 en inmiddels zitten we pas in maart van 2021, maar toch.

In de tussentijd heeft Porsche de range uitgebreid met de achterwielaangedreven Taycan en de vierwielaangedreven Taycan 4S. Ook is er nu een Cross Turismo-versie.

Derde generatie Porsche Panamera

Je zou je bijna geen afvragen, is er nog wel ruimte voor een nieuwe Porsche Panamera. Het woordje ‘ruimte’ gebruiken we overigens niet willekeurig. De vraag of een nieuwe Panamera nog wel nodig is in de toekomst, werd gesteld aan Oliver Blume door Autocar.

Laten we meteen beginnen met het goede nieuws: ja, er is ruimte voor een derde generatie Porsche Panamera. Volgens Blume zijn de twee auto’s namelijk niet echt te vergelijken. De Panamera staat namelijk een dikke klasse boven de Taycan. Wie weleens in beide modellen gezeten heeft, kan dat beamen. Met name achterin is het verschil enorm.

Groter verschil

Wel zal Porsche het verschil nog wat groter maken met de derde generatie Porsche Panamera. Deze zal dan nog groter, ruimer en luxer worden. De Taycan is meer de strakke sportsedan. In tegenstelling tot de meeste interviews wordt al iets verteld over de aandrijflijnen! Deze zal voorzien worden van een plug-in hybride aandrijving of een enkel elektrische motoren. De auto zal waarschijnlijk komen te staan op het PPE-platform, waar de volgende generatie Macan ook op zal komen te staan.

Elektrificatie

Overigens heeft Porsche het idee voor een Panamera op enkel benzinemotor nog niet in de ijskast gezet. Vergeet niet dat Porsche een enorm aantal auto’s verkoopt in landen waar elektrificatie, milieu en de bijbehorende wetgeving niet een issue zijn. Aston Martin zit overigens met dezelfde uitdaging. Ondanks dat de strenge milieuregels verkoop in Europa onmogelijk maken, is er buiten Europa juist vraag naar.

Porsche is hard bezig om het gamma in rap tempo aan te passen. In 2030 moet 80% geëlektrificeerd zijn. Een ding is echter zeker, de 911 zal de laatste Porsche zijn die zijn verbrandingsmotor opgeeft.

Wanneer de derde generatie Porsche Panamera arriveert, is niet bekend. De huidige 971-generatie is vorig jaar nog opgefrist middels een facelift.