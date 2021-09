Porsche 992 GTS rijtest video

Niet eerder pakte Porsche zo uit met een GTS-model, want de 992 is een feestje op vier wielen geworden.

Ze zijn heet en gewild. We hebben het dan niet over de polo’s van Wouter, maar de GTS-modellen van Porsche. Wat begon met de 997 is inmiddels uitgegroeid tot een vast recept van de meeste modellen van het merk uit Stuttgart. Maar Porsche gaat met de 992 GTS nog een stapje verder. En dat betekent meer dan alleen wat extra pk’s, zwarte details en fraaie accenten.

De nieuwe Porsche 992 GTS is de gulden middenweg. Voor als een Carrera S wat te gewoontjes is en een Turbo te heftig. Voor het eerst is de GTS bovendien echt een meerwaarde. Waar voorheen een Carrera S met powerkit en zwarte details aardig in de buurt kwam, is de 992 GTS een meer op zichzelf staand model geworden. Onder andere dankzij de Turbo-remmen en minder interieurisolatie voor nog meer motorgeluid in de cabine. En het fijne van de GTS is bijna elke variant en combinatie mogelijk is. Van een Carrera 2 GTS of Cabrio tot een Targa 4 GTS. Gewoon slim bekeken.

In theorie klinkt dat goed. Hoe zit dat in de praktijk? Overlord Wouter werd naar het gloednieuwe Porsche Experience Center in Brescia gevlogen om de 992 GTS aan de tand te voelen voor een rijtest video. Bekijk gauw de video om te zien hoe de GTS presteert op het kersverse asfalt van het achtste Porsche Experience Center ter wereld.