Porsche Taycan Cross Turismo officieel met interessante prijs - Autoblog.nl

Fietsen achterop voor avonturiers of de lifestyle goeroe uithangen. Of gewoon allebei. Met de Porsche Taycan Cross Turismo mag het allemaal.

Toen we met een prototype van de Porsche Taycan Cross Turismo reden was het even goed kijken. Dat hoeft nu niet langer, want het nieuwe elektrische model van Porsche is nu officieel. Alles is net even wat praktischer met de Cross Turismo en je mag ‘m ook gewoon vies maken. Na een concept in 2018, genaamd de Mission E Cross Turismo, is de auto nu werkelijkheid geworden als productiemodel.

De kans is zomaar aanwezig dat je deze uitvoering over een paar jaar vaker ziet rijden dan de ‘gewone’ Taycan. Porsche ziet Nederland namelijk als een markt waar de Cross Turismo het waarschijnlijk goed gaat doen. Naast Nederland beschouwt het automerk ook de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Duitsland als belangrijke markten.

De Taycan Cross Turismo is op behoorlijk wat punten anders in vergelijking met de reguliere Taycan. Allereerst is de lijn van het model anders, dat natuurlijk doet denken aan de Panamera Sport Turismo. Porsche belooft meer hoofdruimte voor de achterpassagiers en je hebt tot 1.200 liter bagageruimte in de Taycan Cross Turismo.

Kompas

Sneeuw, zand, bergachtig gebied. De Cross Turismo is, zeker in combinatie met het optionele Off-Road Design pakket, nergens bang voor. Kies je voor dit pakket, dan krijgt de Porsche onder andere extra beschermstukken aan de voor- en achterzijde van de auto. Dit voorkomt dat bijvoorbeeld opspattende steentjes in contact komen met de lak. Ook onderdeel van dit pakket is een kompas (!) op de plek waar je normaal gesproken het Sport Chrono klokje kunt vinden. Handig, zo weet je na het spelen in de rimboe toch nog de bewoonde wereld te vinden.

Standaard op de Cross Turismo is driekamer luchtvering met Porsche Active Suspension Management (PASM). De rijhoogte kan vanuit de auto handmatig verhoogd worden en dit systeem is tevens slim genoeg om zelf te anticiperen, mocht dit nodig zijn. Nieuw is de Gravel rijmodus voor het rijden op onverharde wegen. De Taycan Cross Turismo staat in deze modus 30 mm hoger op z’n pootjes.

De aandrijflijn is zoals we Porsche Taycan kennen. De Taycan Cross Turismo komt er als 4, 4S, Turbo en Turbo S. Er zit geen verschil met de gewone Taycan op het gebied van batterijcapaciteit of vermogen. Dat betekent tot 380 pk in de Taycan 4 Cross Turismo en tot 625 pk in de Turbo S Cross Turismo. En ja, laatstgenoemde heeft ook die 761 pk in de Overboost met Launch Control.

Standaard Performance Battery Plus!

Dan moeten we het nog over de prijzen hebben, want daar is iets interessants aan de hand. Wat opvalt is namelijk dat Porsche alle varianten van de Taycan Cross Turismo standaard uitrust met de Performance Battery Plus. Dus ook de instapper, de 4 Cross Turismo á € 97.400. Normaal gesproken is dit een optie van meer dan € 7.000. De Taycan RWD met Performance Battery Plus kost dan circa € 94.200. Daarmee is de Taycan 4 Cross Turismo slechts een fractie duurder, maar heb je wel veel meer pk. 476 pk in de overboost in vergelijking met de 408 pk van de Taycan RWD. Hieronder staan alle prijzen van de Cross Turismo.

Taycan 4 Cross Turismo € 97.400

Taycan 4S Cross Turismo € 116.000

Taycan Turbo Cross Turismo € 159.300

Taycan Turbo S Cross Turismo € 193.200

Op basis van een contract van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar is de Taycan 4 Cross Turismo er vanaf 1.199 euro per maand via Mobility Service. De nieuwe Taycan Cross Turismo staat deze zomer bij de dealer.