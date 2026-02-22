Deur op een kier voor terugkeer meest krankzinnige SUV

Nu het weer kan dan wel mag is er ook gelijk sprake van de daddy der V8-SUV’s.

Het zijn gekke tijden bij Stellantis, in het specifiek bij de Amerikaanse kant ervan. Merken als Dodge en Jeep leken bloedserieus om elektrisch rijden cool te maken. Een elektrische Charger, een Wrangler-achtige EV-offroader, het moest geweldig worden. En toen bleek dat deze dure operatie niet in de smaak viel bij klanten en bovendien de VS zelf minder streng werd wat betreft oude, ronkende V8’en. Het was wel een moment voor merken om hun compleet op sterven na dode gamma eens grondig te herzien, wat ons een paar aardig krankzinnige auto’s heeft gekost.

Jeep Trackhawk

Zo is het idee van een gepeperde Jeep Cherokee niet nieuw. Vanaf de derde generatie Grand Cherokee kon je die krijgen met de dikke HEMI V8 van Dodge in de Grand Cherokee SRT8. Uiteraard werd dat overgenomen voor de generatie daarna. Toen Dodge met de 6.2 liter HEMI V8 met supercharger kwam, in de Hellcat-modellen goed voor 717 pk, besloten Jeep en Dodge iets gestoords te doen. Pak die motor, koppel hem aan AWD en leg hem voorin de Jeep Cherokee SRT. Het resultaat was de Trackhawk.

Zo heb je die inmiddels op leeftijd rakende SUV die ooit bedoeld was voor offroad-werk, maar dan allergisch voor zo’n beetje alles wat geen asfalt is. Laat je hem wel los op het asfalt, dan sprint ‘ie naar 100 in 3,5 seconden met een top van 290 km/u. Het is zo’n auto die het resultaat lijkt van een melige bui in de planningsfase, maar de notulen uitlekt naar de ontwerpers die het serieus nemen. Toch legde het Jeep geen windeieren, maar er was wel een tijd van gaan toen Jeep hun gamma ging omschoppen om kleinere, zuinigere motoren en EV’s klaar te leggen. De nieuwe Cherokee was er optioneel met V8, maar sportieve versies moest je niet verwachten. De nadruk kwam vooral te liggen op de hybrides.

Terugkeer SRT = terugkeer Trackhawk?

Toch blijft er hoop. The Drive sprak met de productmanager Mauricio Lopez, de sales vice-president van Jeep. Nu SRT weer terug is en de HEMI V8 weer in productie is, komt er weer een obsceen snelle en krachtige Jeep Cherokee, wellicht een nieuwe Trackhawk? Het antwoord is niet direct ja, maar ook niet volmondig nee.

“Alles is mogelijk”, zegt Lopez kijkend naar het feit dat Stellantis 13 miljard dollar uittrekt voor de toekomst. Dan zijn brainstormsessies over welke producten moeten komen dan wel terugkeren weer in volle gang. Bovendien noemt Lopez Tim Kuniskis, de baas van RAM en nu ook SRT, hij wil het sportlabel weer net zo gaaf maken als het ooit was. “Met hem aan het roer kun je een beeld krijgen van wat SRT wil qua krachtbronnen.”

De HEMI in de meest recente Jeep Cherokee is 5.7 liter groot, wat niet automatisch betekent dat de 6.2 liter grote unit van de Trackhawk direct past. Of dat het geval is, wordt niet bevestigd. Het zou wel een mooie return to fame zijn voor de nieuwe Cherokee, die ondanks een prima smoelwerk nog niet de coole SUV is die zijn voorganger was. Daar verandering in brengen is wel leuk natuurlijk.