300 km/u en Akrapovic: de Alpina B3S is iets anders #MijnAuto

In deze aflevering van Mijn Auto stapt Martijn in de Alpina B3S (F31) van Reda.

Ja, de basis is een BMW met de bekende N55 zes-in-lijn, maar Alpina pakt zo’n auto halverwege de productielijn af en bouwt hem verder af zoals zíj vinden dat het moet. Andere turbo-setup, eigen software, standaard sperdifferentieel, aangepast onderstel, andere uitlaat (Akrapovic), andere details, ander interieur — tot aan de kenmerkende blauwe tellers en het serienummerplaatje toe.

Deze specifieke B3S is extra bijzonder: één van de weinige, en zelfs de enige in deze kleur (malachietgroen). Dat was voor Reda de doorslag om hem te kopen. Want ja, rationeel is het niet. Het is duurder dan een vergelijkbare BMW met wat tuning, maar het voelt totaal anders. Minder schreeuwerig dan een M3, comfortabeler, maar alsnog bizar snel. Met 441 pk en een begrensde topsnelheid van 300 km/u gaat het serieus hard.

