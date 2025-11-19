Nieuwste Stellantis-SUV is dikke bak met 650 pk

Dit is geen suffe crossover. En hij staat straks gewoon in de Nederlandse showrooms.
Weer een nieuwe dag, en weer een nieuwe elektrische SUV van Stellantis. Die is echter wel anders dan anders. Dit is geen truttige crossover, maar een ruige off-roader. Je raadt het al: het is een nieuwe elektrische Jeep. En die blijft niet in de VS!
Échte Jeep
De nieuwkomer draagt de Jeep Recon. In tegenstelling tot de Avenger is dit een échte Jeep. Deze auto heeft vierwielaandrijving, dikke off-road banden, een (elektronisch) sperdifferentieel en rijmodi voor alle omstandigheden. En je kunt zelfs de deuren verwijderen, net als bij de Wrangler.
Qua look is het ook een ruige verschijning, al doet de Recon meer denken aan een Land Rover Defender dan aan een Jeep. Met een lengte van 4,91 meter en een breedte van 1,9 meter is de Recon een flinke jongen, in ieder geval voor Europese begrippen.
650 pk
De specificaties zijn ook niet misselijk. De twee elektromotoren van de Jeep Recon zijn samen goed voor 650 pk en 840 Nm aan koppel. Daarmee kom je in het terrein wel van z’n plek. Ook op het asfalt lukt dat aardig: de Recon doet 0-60 mph (96,6 km/u) in 3,6 seconden.
Bij een grote auto hoort ook een grote batterij. Het accupakket heeft een capaciteit van 100 kWh. Daarmee heb je 402 kilometer range. Deze auto gaat dus geen prijzen met zijn efficiëntie, maar ja, wat verwacht je van een zeecontainer op wielen?
Grootste scherm
De Jeep Recon krijgt een robuust vormgegeven interieur, zodat je ook echt het gevoel hebt dat je in een off-roader zit. Op het dashboard prijkt een 14,5 inch scherm, het grootste scherm ooit in een Jeep.
De Recon is op en top een Amerikaanse auto, behalve dat er geen HEMI V8 in ligt. Maar dat heeft een voordeel: daardoor komt de auto ook naar Europa. De nieuwe Jeep wordt eerst gelanceerd in Noord-Amerika, maar zal daarna ook onze kant op komen. Wat ons betreft is het een interessante aanvulling op het Stellantis-gamma, dus laat maar komen die Recon.
Reacties
Richmond zegt
Ik associeer Jeep nog steeds niet met Stellantis. Als ik dan het in de titel lees verwacht ik iets van psa, Opel of fiat
rogerzz zegt
Dit is echt ideaal voor de late midlifecrisis 50+’ers die op de A2 in de file willen staan met een ‘stoere’ SUV in plaats van een praktische en comfortabele sedan of station-wagen.
En aangezien Autoblog altijd goed is in missende informatie geef ik het maar:
Gewicht: 2772kg
Trekgewicht: 907 kg / 2.000 lb
Prijs: 65k USD, nog geen Nederlandse prijs bekend.
aerohead zegt
Trekgewicht 907kg ?
Zelfs een Fiat Panda kan meer trekken
Johanneke zegt
Welke auto is totaal ongeschikt als EV? De offroader, de auto waarmee je dagen de wildernis in trekt. Wat maken we? Een off roader.
Straks piepen dat de productie teruggeschroefd moet worden en dat niemand het koopt.
400km uit 100kwh, zo slecht heb ik het nog niet voorbij zien komen. Misschien dat die Mercedes G, of de Hummer, die ook niemand kopen, een vergelijkbaar verbruik hebben.
gregorius zegt
Aangezien ik het niet in dit artikel zie: dit is zowaar op een Stellantis EV platform; het is een nieuwe model met hetzelfde platform als de Wagoneer EV.
En batterijen komen dan wel van een Chineze Joint Venture (CATL), verder lijkt het dus wel echt een Stellantis dingetje.
400V, dat dan wel.
En dat is op zich best netjes.
65-69k USD in de VS (voor beide). Dat is bijna dubben tov een Cherokee, maar goedkoper dan de ‘luxe’ benzine Wagoneer. Dat is verder geen verkooptopper lees ik.
En zo’n Wagoneer EV ziet er geeneens slecht uit van binnen.
Terug naar de Recon: dat ziet er wel weer 2 generaties oud uit van binnen; met een lelijke ‘ipad’ dat er uit steekt, terwijl de concurrentie toch weer alles integreert (en de Wagoneer EV dat dus ook heeft)
Dus ja, op zich een leuk model.
Zou je zover kunnen gaan dat je kan zeggen dat Jeep eerder de Defender EV heeft uitgebracht dan Land Rover zelf?