Nieuwste Stellantis-SUV is dikke bak met 650 pk

Dit is geen suffe crossover. En hij staat straks gewoon in de Nederlandse showrooms.

Weer een nieuwe dag, en weer een nieuwe elektrische SUV van Stellantis. Die is echter wel anders dan anders. Dit is geen truttige crossover, maar een ruige off-roader. Je raadt het al: het is een nieuwe elektrische Jeep. En die blijft niet in de VS!

Échte Jeep

De nieuwkomer draagt de Jeep Recon. In tegenstelling tot de Avenger is dit een échte Jeep. Deze auto heeft vierwielaandrijving, dikke off-road banden, een (elektronisch) sperdifferentieel en rijmodi voor alle omstandigheden. En je kunt zelfs de deuren verwijderen, net als bij de Wrangler.

Qua look is het ook een ruige verschijning, al doet de Recon meer denken aan een Land Rover Defender dan aan een Jeep. Met een lengte van 4,91 meter en een breedte van 1,9 meter is de Recon een flinke jongen, in ieder geval voor Europese begrippen.

650 pk

De specificaties zijn ook niet misselijk. De twee elektromotoren van de Jeep Recon zijn samen goed voor 650 pk en 840 Nm aan koppel. Daarmee kom je in het terrein wel van z’n plek. Ook op het asfalt lukt dat aardig: de Recon doet 0-60 mph (96,6 km/u) in 3,6 seconden.

Bij een grote auto hoort ook een grote batterij. Het accupakket heeft een capaciteit van 100 kWh. Daarmee heb je 402 kilometer range. Deze auto gaat dus geen prijzen met zijn efficiëntie, maar ja, wat verwacht je van een zeecontainer op wielen?

Grootste scherm

De Jeep Recon krijgt een robuust vormgegeven interieur, zodat je ook echt het gevoel hebt dat je in een off-roader zit. Op het dashboard prijkt een 14,5 inch scherm, het grootste scherm ooit in een Jeep.

De Recon is op en top een Amerikaanse auto, behalve dat er geen HEMI V8 in ligt. Maar dat heeft een voordeel: daardoor komt de auto ook naar Europa. De nieuwe Jeep wordt eerst gelanceerd in Noord-Amerika, maar zal daarna ook onze kant op komen. Wat ons betreft is het een interessante aanvulling op het Stellantis-gamma, dus laat maar komen die Recon.