Urus-coureur vliegt politie voorbij met 210 km/u, moet auto inleveren

Dat ‘ie het kan, betekent niet dat je met je Lamborghini Urus 210 km/u moet gaan rijden op de A12. Zeker niet als de politie meekijkt en dus werd de Urus ingenomen.

We willen niet betweterig doen over te hard rijden: we zijn zelf ook niet roomser dan de paus. Weet echter wat de risico’s zijn. Vooral de risico’s van een politieauto tegenkomen waar je die niet verwacht. Dat kan je duur komen te staan.

Urus vliegt politie voorbij met 210 km/u

De politie kreeg namelijk vrijdagnacht een Lamborghini Urus op de korrel op de A12. Deze vloog een onopvallende surveillanceauto voorbij op hoge snelheid. De politie probeerde de Urus bij te houden om een snelheidsmeting te doen, waarbij een snelheid van 210 km/u werd genoteerd. Ondanks het tijdstip was dit een traject waar je 100 km/u mocht: iets meer dan een dubbele overschrijding.

Het betrof een Lamborghini Urus op Duits kenteken, met achter het stuur ook een 24-jarige Duitser. Was je nou maar thuisgebleven, dan had dit gewoon gemogen. In Nederland wordt er harder opgetreden. Een dergelijke overschrijding betekent dat je direct je roze pasje aan de dienders mag meegeven. Dat had de man niet bij zich. Dan is de oplossing simpel.

Auto in beslag genomen

In plaats van het rijbewijs werd de Lamborghini Urus van de Duitse hardrijder ingenomen. De Politie Utrechtse Heuvelrug meldt dat dit gebeurt als je rijbewijs niet ingenomen kan worden, als stok achter de deur om die alsnog in te leveren wanneer dat mogelijk is. Voor de Duitser eindigde de rit in zijn Urus met de SUV op een sleepwagen en hijzelf in een taxi. De auto krijg je wel weer terug, in ruil voor je rijbewijs en een vergoeding voor de afsleep- dan wel stallingskosten. En maak vooral niet de fout om al rijdend je rijbewijs in te leveren: die is dan al ingenomen, ondanks dat je het pasje zelf nog hebt.

Voor de Urus-coureur domme pech, met de nadruk op domme. Zie het vooral als een voorbeeld: ook ’s nachts zijn er snelheidsregels. Anders moet je maar naar Duitsland gaan, waar de Urus-bestuurder vandaan komt. Ironie is een vrouwtjeshond. (via Politie Utrechtse Heuvelrug)