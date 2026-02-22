Lijstje: deze ‘klassieke’ coupés kan je nog kopen in Nederland

Het zijn er niet veel meer, coupés op de ‘klassieke’ manier in Nederland.

Normaliter zou ik een lijstje nooit beginnen met een persoonlijke noot, maar er moet mij even iets van het hart. Namelijk de bak stront die de Honda Prelude, in mijn optiek onterecht, over zich heen krijgt. Het zou namelijk geen ‘echte Prelude’ zijn. En waarom niet? Omdat het een slome coupé is met de aandrijflijn van een Civic. Goh, dat heeft Honda een keer eerder gehad, in een paar generaties van pak ‘m beet 1980 tot en met 2000. Een auto met de aandrijflijn en het onderstel van een Civic, maar dan in een coupékoets. Hoe heette dat model ook alweer?

Ja, oké, van de oudere Preludes was er een Type S of SiR of een andere manier van sportieve aankleding, maar de nieuwe Prelude zit min of meer precies waar zelfs de meest krachtige Preludes van weleer zaten. En dan is dit de basisversie, Honda heeft nooit gezegd dat er niks meer boven komt. De basis-Prelude in 1996 had 133 pk, om eens wat te noemen.

Markt voor coupés

Er is dus nog iets te zeggen voor de Honda Prelude als er ooit een sportieve variant komt. Het probleem is echter dat daarvoor wel een markt moet zijn. Honda gaat er waarschijnlijk op de harde manier achter komen dat de markt der coupés, helemaal in Nederland, op sterven na dood is. Wij hadden namelijk het idee om de concurrenten van de Honda Prelude op een rijtje te zetten om een overzicht coupés in Nederland in 2026 te maken. Goed nieuws: in dat licht is de Honda Prelude de goedkoopste coupé van Nederland. Slecht nieuws: dat zegt meer over de markt dan de Honda. Wij vonden alle ‘klassieke’ coupés à la Prelude die je nog kan kopen in Nederland, gesorteerd op prijs. Spelregels: het moet een coupé zijn: tweedeurs, dus niet al die vierdeurs-coupé–marketingopgaven. Cabrio’s laten we even buiten beschouwing (al zijn er dakloze opties voor een hoop van deze modellen) en de motor moet voorin liggen, om dat ‘klassieke’ te benadrukken. Dan blijft het volgende lijstje over: zo erg is het gesteld in Nederland.

Honda Prelude

Vanaf 56.764 euro

De Honda Prelude dus. Nog een nadeel: hij is echt duur. 56.700 euro voor een Civic in een smoking is gewoon veel geld. Nou heeft Honda wat dingen veranderd aan de Prelude om hem iets sportiever te maken dan een standaard Civic, maar feit blijft dat je onderweg bent met een 184 pk sterke hybride met CVT. Misschien denk je nu: ja, zo duur zijn deze auto’s dus. Om een beeld te hebben moet je niet de Prelude hebben, maar de auto die nét duurder is.

BMW 2 Serie (G42)

Vanaf 60.287 euro

Heb je namelijk nog 4.000 euro extra op je rekening staan, dan is de upgrade naar een BMW 2 Serie mogelijk. En ja, qua vermogen moet je niet heel veel extra verwachten ten opzichte van de Prelude, sterker nog, met 156 pk zit de basis-218i eronder. Dan krijg je een ‘gewone’ non-hybride viercilinder met Steptronic-automaat en belangrijker: aandrijving aan de achterwielen. Eigenlijk wil je meer met de 2 Serie, maar de upgrade is recht te praten. Vergeleken met de Honda dan.

BMW 4 Serie (G22)

Vanaf 63.733 euro

De BMW 2 Serie zit in een lastig parket. Heb je namelijk nog 3.000 euro over, dan kan je direct door naar de 4 Serie. Deze start ook nog eens vanaf een 420i met 184 pk, ietsje meer dus. De 2 en 4 ontlopen elkaar maar nauwelijks, dus dat bemoeilijkt de keuze ietwat. Kies dus welke je mooier vindt. Of welke ruimer is. Of welke ze nog op voorraad hebben. Het maakt niet heel veel meer uit. Voor beide geldt overigens dat de upgrades naar een 30i of M40i mogelijk zijn, evenals een M2 en M4 met 450-480 pk en optioneel een handbak.

Mercedes-Benz CLE (C236)

Vanaf 68.012 euro

De concurrent van de BMW 4 Serie van Mercedes is ietsje duurder. De Mercedes CLE volgt in één klap de C- en E Coupé op bij Mercedes, omdat de markt niet groot genoeg was voor twee coupés. De CLE blijft door ploeteren en ook al is het basisaanbod een CLE 180 met 193 pk, upgrades naar allerlei extra vermogens zijn mogelijk. Zelfs naar een AMG CLE 53 met 472 pk op de achterwielen uit een drieliter zescilinder. Naar verluidt keert dan ook de V8 ooit terug voor de CLE 63. En Mercedes is druk bezig met een Mythos-model dat doet denken aan wat de C63 Coupé Black Series ooit was. Wellicht ook daar weer die V8, hopelijk niet als enige.

Mercedes-AMG GT (C192)

Vanaf 180.097 euro

Eigenlijk wilden we deze lijst houden op coupés in Nederland onder de 100.000 euro, maar dan zouden we jullie nu al een fijne zondag wensen. Vandaar dat we het aanbod even afmaken, wetende dat we nu in een hele andere klasse belanden. We blijven bij Mercedes, want hun andere coupé is 120.000 euro duurder dan de CLE. De Mercedes-AMG GT begint bij de GT43, een peperdure viercilinder met 421 pk. Upgrades naar een V8 met of zonder hybride zijn mogelijk, maar dan moet je rekenen op een getal met zes cijfers beginnend met 3. Wel met 585 pk of 816 pk voor de E-Performance, maar goed. Veel geld is het wel.

Maserati GranTurismo

Vanaf 198.300 euro

Je kan zelfs nog een dikke coupé van Maserati kopen in Nederland, de nieuwe GranTurismo. De auto die het speerpunt had moeten zijn van een nieuw Maserati, waar de keuze tussen EV en V6 heel lastig wordt. Dat gevoel wordt op zich nog bevestigd, want die 198.300 euro is voor de goedkoopste volkoren, eh, Folgore GranTurismo. Een 761 pk sterke EV, dus. Die vermogens haal je niet met de V6-versies, die 213.350 euro kosten voor de 490 pk sterke versie en 254.400 euro voor de 550 pk sterke Trofeo.

Aston Martin Vantage

Vanaf ca. 220.000 euro

Dan de coupés in Nederland waarvoor je niet als normale sterveling de configurator in kan duiken op het internet. We hebben dus een beetje gebruik moeten maken van verschillende bronnen om een geschatte prijs te krijgen, want als je het moet vragen kan je het niet betalen. Om te beginnen bij de Aston Martin Vantage. Deze inmiddels 665 pk sterke baby-Aston met Mercedes V8 begint bij ongeveer 220.000 euro. Een concurrent voor de Prelude is het op dat moment niet meer.

Bentley Continental GT

Vanaf ca. 250.000 euro

Dat laatste wordt natuurlijk wel de trend voor de andere beschikbare coupés in Nederland. De Bentley Continental GT bijvoorbeeld, waar je voor minder dan 250.000 euro niet mee mag wegrijden. Dat levert wel een luxe cabine op met voorin een V8-hybride die net geen 800 pk produceert. Ietsje meer dan 184, maar dus wel net als de Honda een hybride-setup sinds de nieuwste Continental.

Aston Martin DB12

Vanaf ca. 300.000 euro

De Aston net boven de Vantage mag alles vanaf 300.000 euro kosten. Dat levert op dat je de ‘middenmoter’ van Aston krijgt met de DB12, om het even oneerbiedig te zeggen. Je krijgt dezelfde V8 als de Vantage, maar dan met 689 pk. Verpakt in een grotere koets is dit het model voor de GT-liefhebbers, meer dan de sportwagenliefhebbers. Alhoewel, voor dit geld mag het ook beide zijn.

Aston Martin Vanquish

Vanaf ca. 500.000 euro

Voor de twee duurste coupés die je in Nederland kan krijgen blijven we eerst bij Aston, want je kan die DB12-basis ook nog met V12 krijgen. Dan upgrade je naar een Vanquish, met de 5.2 liter Twin Turbo V12 voorin. Deze is in de nieuwste verschijningsvorm 835 pk sterk. Dit is wel even andere koek dan de andere Astons in deze lijst en bovendien hele andere koek dan de Prelude, maar dan heb je het ook over een auto die bijna tien keer zo duur is. Hadden we al gezegd dat je dit artikel niet echt moet zien als een prijsvergelijking?

Ferrari 12Cilindri

Vanaf ca. 505.000 euro

Eén van de vergelijken die je wel onderling kan maken is tussen de duurste twee. Nét boven de Vanquish heb je nog de Ferrari 12Cilindri, een auto die in theorie vergelijkbaar is. Ook een V12, ook 830 pk alleen dan voor de Ferrari zonder turbo’s. Dat levert wel een heel ander karakter qua motor op dan de Aston, dus het maakt de keuze interessant en veelal gebaseerd op voorkeur. Hetzelfde geldt voor de styling, beide auto’s lijken met een schuin oog naar de hoogtijdagen van beide merken te kijken, maar dan in moderne vorm. Afhankelijk van de opties ontlopen de 12Cilindri en Vanquish elkaar niet zo veel, maar de Ferrari schrijven we toch op als de duurste coupé van Nederland met de motor voorin.

BONUS: Rolls-Royce Spectre

Vanaf ca. 400.000 euro

Eentje die we wilden benoemen qua coupés in Nederland, maar voor een EV is de term ‘motor voorin’ wat lastiger. De motor zit namelijk ook achterin. Daarom als bonus erbij, om hem te plaatsen als spirituele opvolger voor de Wraith. Voor minder dan vier ton ben je niet klaar en dat is voordat je met een specialist van Rolls aan tafel gaat zitten om de opties te bespreken. Elke Spectre krijgt de e-motoren voor en achter, tezamen goed voor 577 pk.

Sommige coupés in Nederland met de motor voorin zijn op het moment van schrijven (nog) niet leverbaar. Mochten we er toch eentje vergeten zijn horen we het graag!