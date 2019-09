Deze 3 Serie concurrent heeft precies 309 pk

En dat uit een viercilinder!

De BMW 3 Serie is een icoon en een instituut. Als het gaat om sportieve sedans, dan is het nog altijd de benchmark voor velen. Dat is wereldwijd het geval, maar in het bijzonder in Europa. Samen met de Mercedes-Benz C-Klasse en Audi A4 is de rest in deze klasse bijna bij voorbaat kansloos.

Dat is zonde, want daardoor mis je wel de geneugten van enorm fijne auto’s, zoals de Alfa Romeo Giulia, Lexus IS of Jaguar XE. Een andere auto die we hebben massaal links hebben laten liggen, is de Cadillac ATS. Bij introductie was het een van de strakst sturende sedans op de markt en zelfs @Wouter kan weinig op de rijeigenschappen aanmerken tijdens de rijtest. Het mocht niet baten, de ATS verkocht uiterst matig en de opvolger komt niet vooralsnog niet naar Nederland toe.

Jazeker, een opvolger. Cadillac had al zijdelings de CT4-V onthuld, maar de CT4 zonder sportieve ‘V’-behandeling hebben we nog niet gezien. Tot nu dan, want de auto’s op de foto is de ‘gewone’ CT4. Cadillac zelf noemt ze zelf de CT4 Luxury en CT4 Premium Luxury. Zorg dat je minimaal die Premium Luxury hebt, want dan zit je tenminste op lederen bekleding wat de sfeer aan boord aanzienlijk verbetert. Een andere optie is de CT4 Sport (afbeelding onder), die een bodykit plus grotere wielen meekrijgt.

Er zijn twee motoren leverbaar, een 2.0 viercilinder met 240 pk aan vermogen en 349 Nm aan koppel. Deze motor is gekoppeld aan een achttraps automaat en levert zijn krachten af aan de achterwielen. Vierwielaandrijving is optioneel leverbaar. De 240 pk motor is te leveren als Luxury, Premium Luxury en Sport. Specifiek voor de Premium Luxury is de 2.7 Turbo viercilinder met precies 309 pk en 471 Nm. Deze heeft standaard een automaat met tien (!) versnellingen. Ook hier is AWD eventueel leverbaar. d.