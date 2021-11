BMW 7 Serie concurrent uit heel onverwachte hoek

Deze originele BMW 7 Serie concurrent is een geweldige luxe sloep. Ziet er ook erg fraai uit!

In het hogere segment is de Mercedes-Benz S-Klasse al jaren lang heer en meester. De concurrentie heeft soms leukere aanbiedingen, maar de S-Klasse is nog altijd De Maatstaf. Het is het verschil tussen Real Madrid en Real Betis of Real Valladolid.

Nu is het ook niet de concurrentie heel erg hevig is. De meeste merken hebben het al opgegeven. De Phaeton was geen succes, de Jaguar XJ is niet meer in productie en de Maserati Quattroporte begint serieus op leeftijd te komen. Als best of the rest zijn er twee Duitsers: de Audi A8 en BMW 7 Serie. Omdat S-Klasse-killer zo cliché (doch waar is), halen we vandaag de term BMW 7 Serie concurrent aan.



Voor de goede context, dit is het huidige model!

Geen gras

Het gaat namelijk om de compleet nieuwe Genesis G90. Dat is een een grote sedan die rechtstreeks concurreert met de Mercedes-Benz S-Klasse en Lexus LS. Genesis is een merk dat er geen gras over laat groeien. De vorige generatie kwam in 2016 op de markt en kreeg en bijzonder geslaagde facelift in 2019. Voor het komende jaar staat er dus een compleet nieuw model op stapel.

Het nieuwe model is markanter, ranker, slanker, atletischer én eenvoudiger qua design. Zeker anno 2021 is dat bijzonder knap. Waar sommige merken helemaal de weg kwijt zijn met allerlei frutsels en tierlantijntjes, is de Genesis G90 heel erg strak en clean.

De nieuwe Genesis G90 zal er komen in twee versies. Eentje ‘standaard’ en een met een 19 centimeter langere wielbasis (afbeelding onder). Alle extra centimeters staan in het teken om het leven op de achterbank aangenamer te maken.

BMW 7 Serie concurrent naar Nederland?

Over motoren is nog niets bekend. De G90 is populair in de Verenigde Staten en Azië, dus niet alle aandrijflijnen zullen als ‘progressief’ worden ervaren in Europa. De 5.0 Tau V8 gaat uit productie, maar een biturbo zescilinder zal zeker op de planning staan. Wellicht een plug-in hybride.

Overigens is de kans dat de auto naar Europa komt nihil. Dit soort auto’s hebben het altijd heel erg lastig. Ook al zou dit een uitstekende BMW 7 Serie concurrent zijn, dan nog kopen we liever iets met een Duitse badge. Genesis komt overigens wél naar Europa. Speciaal daarvoor nemen ze SUV’s, een elektrische crossover én een stationwagon mee. Slim.

