Dít is de M8 Competition ‘IME’ van BMW

De ene helft is meh, de andere helft is briljant.

De BMW M8 Competition was een van de vele sterren van de IAA in Frankfurt. Op de stand staat een matblauwe, dat is dan jammer, maar voor de rest is het een perfecte performance coupé voor dagelijks gebruik. De 911 Turbo van BMW.

De BMW M8 is typisch zo’n auto die bijzonder fraai is ‘in het vleesch’. Met andere woorden: je moet ‘m in het echt zien om ‘m te waarderen. Ook is de M8 Competition vrij ‘gevoelig’ voor kleur. Een foute kleur haalt het naar bendeden, maar andersom geldt het tegenovergestelde.

Dat bewijs deze speciale BMW M8 Competition. Het is de zogenaamde M8 Competition Individual Manufaktur Edition. Zoals de naam verklaard een bijzondere oplage van de Individual afdeling van BMW. Deze M8’s worden voorzien van extra veel koolstofvezel onderdelen, zoals de luchtinlaat, grille, spoiler, skirts, diffuser en splitter.

Qua interieur is er geen keuze, de M8 Competition Individual Manufaktur Edition heeft altijd tweekleurig Merino-leder. De zittingen, stiksels en deurpanelen zijn Sakhir Orange, de rest is stemmig zwart. Om aan te geven hoe bijzonder en speciaal deze uitvoering is, heeft BMW op de carbon bekerhouder ‘BMW Individual Manufaktur’ geschreven.

Dan het slechte nieuws. De M8 Competition Individual Manufaktur Edition is alleen beschikbaar voor de Canadese markt. Er is meer slecht nieuws. Er gaan er slechts 20 gebouwd worden. Daarvan zijn 10 stuks matzwart. Er zal zeker markt voor zijn, maar het is wel heel erg 2007 om dat te kiezen. De andere kleur is ‘Fire Red’. Het was exact dezelfde kleur als de M8 prototype uit de jaren ’90 had. Hoe cool is dat?