Met dit accessoire wordt je Porsche Macan enorm cool

Alleen die naam is niet handig gekozen voor ons Nederlanders.

Natuurlijk is het gemakkelijk om kritiek te hebben op Amerikanen. Kijk elke willekeurige DVD (een fysieke ronde YouTube schijf) van Jeremy Clarkson er maar op na: Amerikanen snappen niets van auto’s. Of we het er mee eens zijn of niet, is niet relevant. Er zijn namelijk dingen die Amerikanen véél beter begrijpen dan wij Europeanen. Neem nu caravans. Wij vinden het geweldig om op een gammel stalen chassis een lading MDF, polyester en spaanplaat te draperen en het resultaat ‘caravan’ te noemen.

Het stinkt, echt praktisch zijn ze niet en het is gewoon een triest gezicht. Zo’n 5 meter aan Kip-caravan achter een Renault Captur. Dat doen die Amerikanen dus veel beter, getuige het laatste wapenfeit van Bowlus. De eerste die de overeenkomst ziet tussen de vorm van de caravan en een zelfgedraaide Number Two, wint bij voorbaat het internet.

In tegenstelling tot wat je zou verwachten is het geen enorme caravan, in totaliteit is de Bowlus Road Chief Endless Highways Bespoke Edition (zoals ‘ie voluit heet) nog geen 8 meter lang. Het interieur is ook niet eens extreem overdadig luxe. Het doet denken aan het interieur van een sportief zeiljacht.

De Bowlus Road Chief Endless Highways Bespoke Edition heeft milieuvriendelijke bekleding. Het is geen leder, maar een soort biologisch en veganistisch materiaal. De Bowlus Road Chief Endless Highways Bespoke Edition wordt compleet gestoffeerd afgeleverd, inclusief lakens, dekens en gordijnen. Zelfs meteorologische meetinstrumenten ontbreken niet. Enige nadeeltje van de Bowlus Road Chief Endless Highways Bespoke Edition is de prijs. Het apparaat kost namelijk 225.000 dollar. Begrijpen we ook meteen waarom er een Porsche Macan aan is gekoppeld.