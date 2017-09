Deze 458 op Marktplaats klinkt als muziek in de oren

Voor als je een ander geluid wenst.

Eén van de aantrekkelijke aspecten van een supercar is het geluid. Nu heb je niet altijd behoefte aan de sound van een dikke V8, V10 of V12. Soms is het ook gewoon aangenaam om eens naar een muziekje te luisteren. Autofabrikanten leveren doorgaans audiosystemen van A-merken, maar audiofielen beweren dat het altijd beter kan.

Zo was de voormalige eigenaar van deze Ferrari vermoedelijk niet tevreden over het geluid uit de speakers van zijn 458. Deze occasion is namelijk aangepakt door Brian’s Customs Audio. Een bedrijf uit Zoetermeer dat auto’s (voornamelijk supercars) voorziet van high-end audiosystemen. We gingen er al eens langs en maakten toen DEZE video.

Het nieuwe geluidssysteem is professioneel geïnstalleerd. Je ziet niet dat het om aftermarket audio gaat. De auto is uitgevoerd in Argento Nurburgring Metallic met een zwart dak en zwart interieur. De 458 Italia komt uit 2010 en heeft 49.900 kilometer gelopen. De Italiaan kost 159.499 euro.