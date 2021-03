Waarom muziek in een Mazda klinkt als in een concertzaal - Autoblog.nl

In het audiocentrum van Mazda hebben ze oor voor detail.

Luisteren naar je favoriete muziek kan een autorit een stuk leuker maken. Hoogwaardige audio voegt daarom veel toe aan de beleving van autorijden. Bij Mazda beseffen ze dat heel goed. Het Japanse merk heeft een unieke aanpak als het om audio gaat.

Audiocentrum

Dat Mazda audiobeleving hoog in het vaandel heeft staan blijkt wel uit het feit dat het merk een speciaal audiocentrum heeft, iets wat maar weinig autofabrikanten hebben. Daar bevindt onder andere de Mazda-geluidskamer, een ideale akoestische omgeving zonder externe geluiden. De technici streven ernaar het pure geluid uit deze ruimte te reproduceren in de modellen. Tegelijkertijd wil Mazda de informatie van de muziekbron overbrengen. Het is dus de bedoeling dat een klant zich bij een concertopname ook echt in een concertzaal waant.

Muziekcultuur

De technici van Mazda zorgen er verder voor dat de audio wordt afgestemd op de regio. Er wordt dus rekening mee gehouden dat ons land een andere muziekcultuur heeft dan bijvoorbeeld Japan. Dat verklaart waarom de audio in een Nederlandse Mazda anders zal klinken dan in een Japanse Mazda.

Materialen

De audio wordt niet alleen afgestemd op de regio, maar op een veel kleiner niveau ook op de gebruikte materialen in het interieur. Geluid weerkaatst namelijk heel anders op leer dan op stof en ook daar wordt rekening mee gehouden. Via de equalizer kunnen Mazda-eigenaren zelf de audio nog verder finetunen.

Positie

Een andere manier waarop Mazda de audio naar een hoger niveau tilt is door de speakers anders te positioneren. De bas-speakers zitten normaliter verwerkt in de portieren, maar Mazda heeft deze verplaatst naar het schutbord vlak onder de voorruit. Dit vermindert de rijgeluiden en vibraties en zorgt voor een helder bas-geluid.

Dit zijn enkele voorbeelden waaruit blijkt dat Mazda veel aandacht besteed aan een optimale audiobeleving. En dat is nog maar één aspect van de auto. Ook op andere vlakken wordt deze aandacht voor detail tentoongespreid. Meer weten? Kijk dan op de website van Mazda!