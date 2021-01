Deze 5 auto's kun je nu kopen voor 1 Bitcoin - Autoblog.nl

Kijk, nu kunnen we auto’s shoppen met 1 Bitcoin in een leuke categorie.

Afgelopen zomer schreven we welke 6 auto’s je kon kopen voor 1 Bitcoin met de toen actuele koerswaarde. Om je geheugen even op te frissen. Dat artikel verscheen in juli en de Bitcoin had toen een waarde van 8.000 euro. In de tussenliggende periode is de waarde van de cryptomunt bizar hard gestegen. Het resultaat is dat we dit lijstje nu kunnen overdoen. De huidige bitcoin koers van 34.000 euro geeft deze mogelijkheid. Een groot verschil in vergelijking met maart 2020, toen de koers nog op 3.300 euro stond.

Porsche 911 Carrera S (997) – 32.950 euro

Een auto die je associeert met zakelijk succes is natuurlijk een Porsche 911. De ultieme beloning voor jezelf, nietwaar? Op Marktplaats vonden we deze occasion. Er blijft nog wat geld over voor wat onderhoud. Want het is altijd goed om met een 16 jaar oude Porsche met een stand van twee ton wat geld achterwege te houden.

Tesla Model S – 34.000 euro

Met een lekker kleurtje ligt deze Model S prettig op het netvlies. Ook deze elektrische auto heeft net als de 911 tweehonderdduizend kilometer ervaring. Een kanttekening is dat de prijs exclusief BTW is.

Ford Mustang 2.3 EcoBoost – 33.495 euro

Je hebt nog wat geld over om in benzine te steken met deze Ford Mustang 2.3 EcoBoost. Daar heb je langer plezier van in vergelijking met de 5.0, want de viercilinder is een stukje zuiniger. Het zwarte beest heeft 43.000 kilometer gedraaid en kost je een dikke 33 mille.

Maserati GranTurismo 4.2 – 32.700 euro

Vandaag de dag kun je voor dit bedrag ook een deftige auto als een Maserati GranTurismo rijden. Het zal niet de verstandigste beslissing van je leven zijn, maar het model droogt mooi op voor een ontwerp dat alweer 14 jaar oud is. Voor 32.700 euro is deze bella de jouwe.

Mercedes C63 AMG – 29.999 euro

Een stuk goedkoper dan het budget, maar die resterende 4 mille heb je nodig voor de benzine. Elk ritje met je vrienden eindigt in een bezoek aan de benzinepomp. Dit betreft een facelift uit 2010 en heeft een scherpere prijs omdat de motor gereviseerd is.

En dat waren ze, 5 auto’s die je met 1 Bitcoin kunt kopen!