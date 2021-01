Goed nieuws voor Gent, Volvo gaat er meer auto's bouwen - Autoblog.nl

Battery assembly, Ghent

Volvo gaat veel meer auto’s bouwen in de Belgische fabriek in Gent. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de werkgelegenheid.

Om ervoor te zorgen dat Volvo kan voldoen aan de verwachte vraag naar het aantal geëlektrificeerde modellen, is besloten om de productiecapaciteit van de fabriek in Gent te verdrievoudigen.

Het is een grote stap van de Zweedse autofabrikant en fijn nieuws voor de Belgen die werkzaam zijn in de fabriek. Volvo zegt in de verkoopcijfers van 2020 een sterke toename in de vraag naar de Recharge-modellen te zien. Daarom krijgt de productiecapaciteit een boost de komend periode.

Volvo productie in Gent

Volvo heeft als streven om de verdrievoudiging van de capaciteit in Gent in 2022 voor elkaar te hebben. Eenmaal draaiende, zal 60 procent van de totale productiecapaciteit een elektrische Volvo betreffen. Het gaat hier om zowel een hybride als een volledig elektrische auto.

Op dit moment produceert men er de XC40 Recharge P8. Dat is de eerste volledig elektrische Volvo. Ook de plug-in hybride variant van de crossover rolt er van de band. De verdrievoudiging van de productie heeft ook te maken met de ambities van het merk. Volvo wil in 2025 dat de verkoop voor de ene helft uit volledig elektrische en de andere helft uit hybride auto’s bestaat. De fabriek in Gent heeft de primeur om de eerste volledig elektrische Volvo te produceren.