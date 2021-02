'Tesla heeft nu al meer verdiend met Bitcoin dan met auto's' - Autoblog.nl

Het is nog even afwachten wat er op lange termijn gaat gebeuren, maar vooralsnog hoeft Elon Musk nog geen spijt te hebben van zijn Bitcoin-move.

Tesla schudde begin deze maand de financiële wereld flink op door doodleuk 1,5 miljard dollar in Bitcoin te pompen. Alsof Bitcoin nog niet hoog genoeg ingeschat was, gaf dit de koers nog eens een extra impuls. Gisteren bereikte Bitcoin voor de eerste keer een waarde van meer dan $50.000 (omgerekend €41.500). De koers ging eerder dit jaar al een paar keer die kant op, maar nu werd de 50k-barrière definitief doorbroken.

Aangezien de waarde van Bitcoin nu dus op een recordhoogte zit, heeft Tesla voorlopig geen verkeerde investering gedaan. Oké, het is wellicht nog wat vroeg om daarover te oordelen, maar het is desalniettemin interessant om even naar de cijfers te kijken.

Wat blijkt daaruit? De winst die Tesla binnen een maand met Bitcoin heeft gemaakt overstijgt mogelijk al de totale winst die het merk vorig jaar noteerde. Nu ligt dat niet alleen aan Bitcoin, maar toch.

Hoewel bekend is dat Tesla voor $1,5 miljard aan Bitcoins heeft gekocht is niet bekend hoeveel Bitcoins het bedrijf voor dit bedrag heeft gekregen. Dat is sterk afhankelijk van het precieze moment waarop de Bitcoins gekocht zijn, aangezien de koers niet erg stabiel is. Yahoo! Finance berekende dat het om 37.020 tot 51.137 Bitcoins gaat.

Met de waarde van de Bitcoin op het moment van schrijven ($51.075,80) heeft Tesla nu in het minst gunstige geval Bitcoins ter waarde van $1,89 miljard en in het gunstigste geval ter waarde van $2,6 miljard. Dat komt dus neer op een winst van $390 miljoen tot $1,1 miljard. Katsjing!

De vraag is vervolgens wat voor winst Tesla met haar auto-activiteiten heeft gemaakt. Tesla heeft jarenlang überhaupt geen winst gemaakt, maar daar kwam vorig jaar eindelijk verandering in. Tesla kon $721 miljoen winst noteren over 2020. Als de Bitcoins dus een béétje op een gunstig moment zijn gekocht, heeft Tesla nu al meer winst gemaakt met Bitcoins dan ze ooit met auto’s hebben gemaakt.

Bron: Yahoo! Finance

Originele foto: JD Lasica

Met dank aan @autoblogger voor de tip!