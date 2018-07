Deze 8 toppers kosten net zoveel als een laptop

Toegegeven: deze laptop is extreem duur. Dus je kunt er leuke auto's voor uitkiezen!

Onze collega’s van Apparata raakten er maar niet over uitgepraat. Apple heeft een update uitgevoerd voor de MacBook Pro laptops. Zoals bekend zijn de prijzen voor een MacBook Pro aan de hoge kant. Zo’n appel-logootje doet natuurlijk wonderen. Gelukkig zit er ook behoorlijke hardware in die de prijs (die we later noemen) enigszins kan rechtvaardigen. Net zoals met auto’s kun je je MacBook Pro configureren. Dus we slingeren de MacBook Pro configurator aan en komen op het volgende uit:

We beginnen met de standaard 15″ laptop. Die kost € 2.799. Voor dat geld krijg je een 2,2 GHz Hexacore (6 cores) i7-processor van de Coffee Lake generatie van Intel. Ook krijg je een Radeon Pro 555X grafische kaart met 4 GB geheugen. Verder heb je 16 GB werkgeheugen (nu eindelijk DDR4) en een harde schijf van 256 GB. Het is wel een supersnelle SSD, maar 256 GB voor bijna 3 mille? Yup, Apple is schreeuwend duur. Dan nu de upgrades:

2.9 GHz 6-core Intel i9 processor (+ 480 euro)

32 GB DDR4 werkgeheugen (+ 480 euro)

Radeon Pro 560 met 4GB (+ 120 euro)

4T SSD opslag (+ 4.080 euro)

Final Cut Pro X (+ 329,99 euro)

Logic Pro X ( + 229,99 euro)

Kortom, een prijzig grapje als je voor alle opties gaat:

Het zijn indrukwekkende specificaties voor een laptop. Als je al die opties aankruist heb je een waanzinnig capabele computer. Het kost alleen wel een flink bedrag, met name die opslag doet een flinke duit in het zakje. De lees- en schrijfsnelheden van 3 GB per seconden zijn bizar snel, dus je zult ervoor betalen. Eerlijk is eerlijk, er zijn geen andere partijen die iets dergelijks aanbieden, dus de vergelijking is nogal moeilijk te maken. Het computer-gedeelte laten we over aan onze helden bij Apparata, wij gaan kijken wat de leukste auto’s zijn die je voor het bedrag van een compleet nieuwe Apple MacBook Pro 15″ met alle opties kunt krijgen:

Alfa Romeo 156 GTA Sportwagon (932)

€ 8.900

2003

195.000 km

Jazeker, we beginnen gewoon met een Italiaanse volbloed. Deze Alfa Romeo 156 GTA geldt voor veel liefhebbers nog altijd als een van de absolute huzarenstukjes van Alfa Romeo ná 2000. Je kan kiezen voor een laptop, of een bijzonder fraaie gezinsauto die goed is voor meer dan aansprekende prestaties. De uitvoering die we konden voor het geld was natuurlijk absoluut niet de mooiste. De auto heeft nogal wat gebreken, die velgen zijn niet origineel en de kilometerstand is aanzienlijk. Waar een MacBook stiller is dan ooit, is de 156 GTA een van de weinige auto’s met V6 die een weldaad voor je oren zijn. Natuurlijk, bijna 9 mille is een hoop geld, maar als je kijkt wat je ervoor terug krijgt valt het best mee.

Audi A6 4.2 FSI quattro Pro Line (C6)

€ 8.750

2004

210.000 km

Niemand die ernaar om zal kijken, maar dit is eigenlijk best een speciale auto. Ja, een Audi A6 met met dit vermogen kun je gewoon krijgen bij de dealer. Je moet dan allen de ’55 TFSI’-uitvoering kiezen. Dan heb je wel een V6. Vroeger was een V6 gemeengoed in een Audi A6, als je echt geld te besteden had kocht je een Audi A6 4.2 FSI quattro, met een dikke V8. Op papier is die nieuwe V6 natuurlijk veel beter, maar op asfalt is zo’n V8 niet te versmaden. Het mooiste aan dit exemplaar is dat je het er niet aan af ziet. Geen S-Line pakket of faux-RS6 bumpers en velgen. Neen, deze A6 met V8 is lekker sober uitgevoerd. Een tikkeltje saai, natuurlijk, maar in dit geval is dat JUIST de charme. De auto ziet eruit als een A6 2.0 TDI, maar is veel sneller. Ook is het geluid veel indrukwekkender. En dat voor de prijs van een computer. Nice.

Citroen DS3 Racing

€ 8.750

2012

150.000 km

Als we kijken naar Franse Hot Hatches denken we meteen aan de producten van Renault Sport. Dat lijkt iedereen zich te realiseren, want de Clio’s van Renault Sport zijn helaas behoorlijk prijzig. Toevallig kwamen we deze Citroën DS3 tegen, niet zomaar eentje, maar de ‘Racing’ variant. Ondanks die naam is de auto veel minder hardcore dan je zou vermoeden. Dat maakt niet uit, want het is absoluut een gave en bijzondere auto. De 1.6 turbomotor is nu goed voor 200 pk. Grootste pluspunten is wellicht zijn uiterlijk. Nog altijd is het een bijzondere verschijning die niet verouderd oogt. Goed gedaan, Citroën.

Nissan 350Z (Z33)

€ 8.945

2005

185.000 km

De Nissan 350Z is een favoriet voor velen. De auto biedt eigenlijk alles wat een liefhebber maar kan wensen. De auto ziet er uniek en bijzonder gaaf uit, de motor is uitstekend te tunen en de wegligging is briljant. Alle ingrediënten voor een topauto. In het budget zijn er voldoende modellen te vinden, de meeste wel met iets meer kilometers, alhoewel dat niet eens zo heel erg hoeft te zijn. De Nissan 350Z die wij vonden, is stemmig grijs met zwarte bekleding. Niet de meest spannende combinatie wellicht, alhoewel ‘kleurtjes’ van onderschikt belang zijn. De lak ziet er nog goed uit en de bekleding eveneens, alhoewel er een paar slijtplekjes te zien zijn op het zitvlak. Oh, en die gare transmissiepook kan echt niet. Dat is eigenlijk het enige dat er te zeuren valt. Verder gewoon een cool ding om je drift-skills bij te schaven.

Saab 9-3 SportEstate Aero

€ 8.450

2007

167.025 km

Het is verrassend om te zien hoeveel gave auto’s je kunt kopen voor de prijs van een rijk uitgeruste MacBook Pro. Het lijstje kon met gemak drie keer zo lang zijn. Eentje die er direct uitspringt is deze Saab 9-3. Het is een SportEstate in de gewilde ‘Aero’-uitvoering. De motor is een 2.8 V6 Turbo, dezelfde motor als de Opel Vectra OPC onder de kap heeft. Volgens de advertentie heeft de motor nog gewoon 250 pk, maar het zou ons niet verbazen als deze net even wat meer paarden heeft. De Saab is namelijk op subtiele wijze getuned. De uitlaten zijn net even wat dikker, de grille is zwart gespoten en er zitten Hirsch velgen onder. Het resultaat mag er zijn. Dit is gewoon een bijzonder dikke stationwagon.

Mercedes-Benz C30 CDI AMG (W203)

€ 8.450

2003

235.000 km

De Mercedes-Benz C30 CDI AMG is een van de eerste echte performance diesels. Tot die tijd had je best veel vlotte diesels, maar deze waren echt snel. Niet zozeer op de sprint, maar wel op de AutoBahn. De tussenacceleraties waren bijzonder indrukwekkend, met dank aan 540 Nm aan koppel. Dat is in 2018 nog steeds veel, maar in 2003 was het sensationeel. Qua uiterlijk is de auto gelijk aan zijn benzinegestookte broertje, de C32. Dit exemplaar heeft de nodige kilometers gemaakt, alhoewel een beetje Mercedes-Benz diesel wel het dubbele aan moet kunnen. Grote kans dat het voornamelijk snelwegkilometers zijn. De kleurencombinatie is een tikkeltje saai, maar het past wel bij een Mercedes-Benz. Verder lijkt de auto er keurig uit te zien. Perfecte wagen voor een zelfstandig ondernemer die een leuke youngtimer zoekt.

Jaguar XJR 4.0 Supercharged (X300)

€ 8.890

1995

185.000 km

Als je besluit om die 9 mille níet bij Apple-store achter te laten, behoort een heuse Jaguar tot de mogelijkheden. Dan bedoelen we niet een gare X-Type diesel met 3 ton op de klok en vier verschillende wieldoppen. Neen, een échte XJR 4.0 met supercharger kan makkelijk voor minder dan negenduizend euro de jouwe zijn. Dan heb je het over een zes-in-lijn met een slagvolume van vier liter en 326 goddelijke pk’s. Daarbij is het natuurlijk een klassieke Jaguar, dus lekker laag, gestrekt en voorzien van kilo’s hout en meters leder. De combinatie van British Racing Green, beige interieur en díe velgen maken het plaatje helemaal af. Dan maar werken op een ouderwetse laptop.

Mazda 6 MPS (GG)

€ 8.500

2006

185.000 km

De Mazda 6 MPS is typsisch zo’n auto waarin je enkel petrolheads zult aantreffen. Je moet net even weten wat er bijzonder aan is, want de meeste mensen zullen denken dat dit ‘gewoon’ een oude Mazda is. De 6 MPS is voorzien van een potige 2.3 liter MZR-vierpitter. Deze levert 260 pk en maar liefst 380 Nm. Via een handgeschakelde zesbak worden deze krachten overgebracht op alle vier de wielen. Dit donkergrijze exemplaar ziet er eveneens keurig uit. De velgen zijn nog origineel, net zoals de rest van de auto. Ook het interieur maakt geen uitgeleefde indruk. De auto is van de derde eigenaar en zit goed in zijn spulletjes: leer, navi, Bose installatie: het zit er allemaal op. Wedden dat de speakers in deze Mazda beter klinken dan die van een MacBook?