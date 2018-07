Nieuwe Polestar maakt gehakt van Tesla

Tegelijkertijd deelt Volvo ook nog eens een sneer uit naar de gerenommeerde fabrikanten.

Nu de productie van de Tesla Model 3 dan eindelijk een beetje op gang komt, kan Tesla zich meteen druk gaan maken om de concurrentie die eraan zit te komen. Er zijn voldoende fabrikanten die zo lang mogelijk vast houden aan de verbrandingsmotor, maar Volvo maakt een reële kans om de Amerikaanse pionier pijn te kunnen doen. Volgend jaar staat namelijk de Polestar 2 op de planning en die auto is een rechtstreekse concurrent voor de Model 3. In een interview met AutoCar laat COO Jonathan Goodman alvast een paar sappige details los plus een paar pittige uitspraken. Kijk, dat mogen we wel!

Zo krijgt de nieuwe Polestar enkel een elektromotor. De prijsrange van de auto bevindt zich grofweg tussen de 35.000 en 55.000 euro. De versie met het meeste vermogen zit rond de 400 pk, terwijl de instapper meer dan 560 km op een lading moet kunnen halen. Naar het schijnt gaat de auto erg veel weg hebben van de Volvo 40.2 Concept, een auto die in 2016 werd onthuld samen met de 40.1 Concept. De 40.1 Concept zou later een voorbode blijken van de Volvo XC40. De specificaties zitten redelijk op het niveau van de Model 3. Ondanks dat Polestar een cool sub-brand is, wilt Goodman niet een cult-achtige achterban zoals Tesla heeft. “Elektrische auto’s moeten net zo aantrekkelijk zijn voor jonge managers als voor pensionado’s. We willen met Polestar een gastvrij merk neerzetten dat niet ‘nerderig’ of veroordelend is.” Om met @Jaapiyo te spreken: shots fired.

Jonathan Goodman was kennelijk op stoom, want hij heeft ook een mening over elektrische submerken. Hij denkt namelijk dat grote merken die een apart submerk maken voor elektrische auto’s een grote fout maken. De markt voor EV’s gaat volgens Goodman erg hard stijgen: “In 2017 werden er 4 miljoen elektrische auto’s verkocht. De aanname volgens velen is dat de markt voor elektrische auto’s in 2025 véél groter is met 29 miljoen elektrische auto’s.”

Volgens Goodman is het een verkeerde gedachte om voor zo’n grote markt een apart sub-merk of modellijn op te zetten met apart uitziende en futuristische auto’s. Zijn mening is dat 29 miljoen auto’s geen niche meer is, maar mainstream. Dus dan wil je gewoon een goed uitziende auto, niet eentje met gekke blauwe details aan de zijkant. Benieuwd welk merk hij daarmee bedoeld.

Meer lezen over de Polestar 2? Lees dan dit artikel van @Stekkerkoning.