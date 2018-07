Man sloopt z’n 720S van $300.000 dag na ontvangst

Rustig inrijden? Welnee, gassen met dat ding.

De McLaren 720S is geen kattenpis; met meer dan 700 pk en louter achterwielaandrijving is het oppassen geblazen. Een man in Virginia, Verenigde Staten, kwam hier op de harde manier achter. Een dag nadat hij zijn McLaren had opgehaald werd de supercar tegen een boom geparkeerd.

De levering was op vrijdag en afgelopen zaterdag volgde de crash, aldus de Fairfax County Police Department. De politie heeft niet bekendgemaakt hoe hard de man precies gereden heeft, maar dat dit harder dan de geldende maximumsnelheid was, is wel duidelijk. De 720S is compleet verwoest na de klap.

Op een vrijgegeven foto (of pixel) van de politie is de enorme schade te zien. De vleugeldeur aan de bestuurderskant ontbreekt. Er is een kans dat de brandweer de deur heeft verwijderd om de man te kunnen bevrijden uit de auto. Ondanks het feit dat de carbon constructie van de auto de inzittenden goed kan beschermen, raakte de man lichtgewond bij het incident. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis.