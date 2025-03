Deze Alfa-grille kende je nog niet

De grille is klassiek, maar er zit een moderne auto aan vast.

Een Alfa Romeo 8C is wel de laatste auto die een andere carrosserie nodig heeft, maar toch waagde Touring Superleggera zich hieraan. Het resultaat was de Disco Volante. Die is niet per se mooier dan een 8C, maar wel ontzettend cool.

De Disco Volante is extreem zeldzaam, maar nu heb je de kans om een exemplaar te bemachtigen. Deze wordt geveild door RM Sotheby’s. Het betreft een heel laat exemplaar, want de auto werd pas in 2018 omgebouwd, terwijl de Disco Volante al in 2013 werd onthuld.

Dat is niet het enige wat deze Disco Volante bijzonder maakt. Dit exemplaar heeft ook een andere grille dan de rest. In plaats van horizontale spijlen zien we een kruis in de grille. Dit is geïnspireerd op de originele Alfa Romeo Disco Volante uit 1952 (zie boven), die de inspiratie vormde voor de nieuwe.

Nog een leuk detail: deze Disco Volante heeft het klassieke Alfa-logo, zoals dat er in 1952 uitzag. Dat is niet heel veel anders dan het moderne embleem, maar het logo is door de jaren heen wel degelijk gemoderniseerd. Verder zijn ook de felrode kleur en de Quadrifoglio-logo’s op de flanken ontleend aan de klassieke Disco Volante.

De hommage gaat verder in het interieur, waar een stuur met bruin leer zorgt voor een klassieke look. Eigenlijk had het origineel een houten stuur, maar dat zien we door de vingers. Ook bijzonder zijn de rode details.

Je kreeg misschien al Japanse vibes van de foto’s, en inderdaad: deze Disco Volante bevindt zich in Japan. De auto heeft 6.300 kilometer afgelegd als 8C en de totale kilometerstand staat nu op 11.600 kilometer. Wat de auto moet opbrengen is niet bekend, en dat zullen we ook nooit weten, want het is een zogenaamde ‘Private Sale’ van RM Sotheby’s.