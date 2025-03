Nieuw op kenteken: de vernieuwde Model Y en meer

We kijken naar de gloednieuwe modellen die in februari voor het eerst op kenteken verschenen.

Elke maand gaan we in het RDW-register op zoek naar nieuwe merken en modellen die voor het eerst op Nederlands kenteken zijn verschenen. Een nieuwe modelnaam is simpel te herkennen, maar bij een facelift is dat een stuk lastiger. Dan gaat het om zaken zoals het Europese typegoedkeuringsnummer, in combinatie met wat ze bij de RDW als ‘variant’ en ‘uitvoering’ omschrijven. Af en toe een flinke zoektocht dus, maar het leverde bij de nieuwe kentekens van februari opnieuw een leuk lijstje op.

Mitsubishi Outlander

De Outlander is sinds februari officieel terug in Nederland aangezien de eerste vijftien exemplaren van de nieuwe PHEV toen door de RDW zijn geregistreerd. Van de oudere versies staan er nog bijna 35.000 geregistreerd. Een flink aantal, helemaal als je beseft dat de Outlander rond 2019 de koning van de exports was. Vele jaren heeft de Outlander kunnen genieten van de extreme Nederlandse belastingvoordelen, maar dat is tegenwoordig natuurlijk een stuk lastiger. Er is in die klasse duidelijk meer concurrentie dan voorheen en het feit dat de ‘nieuwe’ Outlander eigenlijk al uit 2021 komt, maakt het ook niet makkelijker. We zullen wel zien of de komende tijd voldoende orders bij Mitsubishi worden geplaatst.

Tesla Model Y Juniper

Net zoals bij de Outlander is het succes van Tesla in Nederland natuurlijk ook voor een groot gedeelte gerelateerd aan de fiscale voordelen. Zo ook bij de Model Y, waarvan er op 1 februari ruim 41.000 geregistreerd stonden. Zoals bekend was het tijd voor een flinke update en die is er begin dit jaar met de ‘Juniper’ facelift gekomen.

Met alle perikelen rondom Tesla en Elon Musk is het de vraag hoe goed de nieuwe Model Y het gaat doen, maar met de 122 exemplaren die in februari geregistreerd zijn, heeft Tesla in ieder geval weer een goede eerste stap gezet!

Volkswagen Tayron

Foto: Van Mossel

Vanuit Wolfsburg zijn de eerste exemplaren van de nieuwe Volkswagen Tayron naar Nederland getransporteerd en die kregen in de laatste dagen van februari nog snel even een kenteken toegekend. Het ging om 27 stuks, waarbij in drie gevallen gekozen is voor de zevenpersoons 1.5 eTSI (mild hybride) met 150 pk. Dat is namelijk de enige motorversie waarbij een extra rij met stoelen mogelijk is.

In negentien gevallen is gekozen voor de krachtigere 1.5 eHybrid met 204 pk, maar aangezien dit een plug-in hybride is met beduidend minder CO 2 uitstoot (11 gram per kilometer in plaats van 149 gram) is deze versie ruim € 5.000 goedkoper dan de eTSI versie. Lang leve de BPM!

Tenslotte zijn vijf auto’s uitgevoerd met de 272 pk motor, die alleen leverbaar is in combinatie met het luxere R-Line Edition pakket. Dat zie je natuurlijk ook terug in de geregistreerde catalogusprijzen, die gemiddeld op € 64.391 zaten. Aangezien de basisprijs op € 59.490 zit, hebben de kopers (of dealers) wel wat leuke opties aangevinkt.

Zeekr 7X

Het merk Zeekr is ondertussen niet meer te negeren, dat is, eeh, zeker. Sinds de eerste exemplaren in december 2023 werden geregistreerd door de RDW zie je ze steeds vaker rijden. Op 1 februari 2025 stond de teller op 696 exemplaren voor de Zeekr 001 en op 482 voor de Zeekr X.

Een derde model van Zeekr heeft in februari voor het eerst een bezoekje aan de RDW gebracht, de Zeekr 7X. De twee exemplaren staan qua vermogen flauw gezegd op dezelfde hoogte als bijvoorbeeld de Porsche 911 Turbo S en de Lamborghini Huracán, want het gaat om ‘Privilege’ uitvoeringen die dankzij de twee elektromotoren een vermogen hebben van 639 pk. Het koppel bedraagt een indrukwekkende 710 Nm en het gewicht van 2.435 kg kan hierdoor in 3,8 seconden naar de 100 km/u worden gebracht. En dat voor een mooie SUV met 600+ liter bagageruimte, plek voor vijf personen, massagestoelen, elektrisch bedienbare deuren en een redelijk bescheiden prijskaartje van zo’n € 65.000.

Audi

Audi doet het deze maand goed in de categorie ‘kort nieuws’. In januari zagen we al de eerste exemplaren verschijnen van de A6 e-tron Avant, in februari was het tijd voor de eerste A6 e-tron Sportback. In de categorie ‘het kan nog een stukje duurder’ verscheen ook de eerste S6 e-tron Sportback op gele platen, in dit geval een exemplaar met een catalogusprijs van €113.900.

In de goedkopere klassen zien we een ander nieuwtje van Audi verschijnen: de eerste A3 Allstreet PHEV. Ja, met een stekker dus. Dankzij de 25,7 kWh accu kun je (onder redelijk gunstige omstandigheden) ongeveer 140 kilometer elektrisch rijden en daarmee staat de auto op dit moment op de derde positie in de lijst met PHEV-modellen met de grootste actieradius.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

Headerfoto: @lucbronk op X