Alfa Romeo gaat de Porsche Cayenne slopen

Een stukje marktaandeel van de Porsche Cayenne wegsnoepen met een nieuwe Alfa Romeo SUV.

Waar zit een dikke marge op en kun je als merk goed brood aan verdienen? Nee, niet aan een schrale A-segmenter. Wel aan een luxe SUV. In de categorie je hebt het niet nodig, maar toch kopen mensen het. Want hoog, droog en aangenaam vertoeven is nu eenmaal populair. De Porsche Cayenne is generaties lang het levende bewijs en zelfs de BMW XM weet kopers te trekken.

Luxe Alfa Romeo SUV

Het is dus niet zo gek dat Alfa Romeo juist dit segment voor ogen heeft met een nieuw model. De Tonale, Giulia en Stelvio zijn leuke modellen, maar het Italiaanse automerk heeft een succesvol volumemodel nodig dat de kassa doet rinkelen.

Tegenover Autocar zegt Alfa Romeo baas Jean-Philippe Imparato dat het merk voor het einde van het jaar een keuze gaat maken over een nieuw, vijfde model. Wat het precies gaat worden is nog niet besloten, maar mik op een grote SUV om het op te nemen tegen bijvoorbeeld de Porsche Cayenne.

Dit vijfde model zal naast de Tonale, Giulia, Stelvio en de eveneens nieuwe Junior verkocht gaan worden en moet in 2027 op de markt verschijnen. Het grote verschil met de Cayenne? Waar de Porsche altijd een verbrandingsmotor is de toekomstige Alfa Romeo SUV volledig elektrisch.

De auto komt te staan op het nieuwe schaalbare STLA Large van Stellantis. Op dit platform kunnen auto’s tot 5,13 meter lang zijn. Bovendien is het toekomstgericht, met 400v en 800v boordspanning en ruimte voor accu’s tot 118 kW groot.

Tegelijkertijd is het een gok voor Alfa Romeo. De markt van grote (dure) elektrische auto’s staat nog in de kinderschoenen. Grote elektrische SUV’s als de Lotus Eletre en de Mercedes EQS SUV niet bepaald hardlopers.

Giulia stationwagen

Imparato reageert ook met een grappige ondertoon op de vraag waarom een SUV. Volgens hem is het antwoord simpel. Alfisti met een grote liefde voor de historische modellen van het merk gruwelen bij het idee van crossovers en SUV’s, maar het is de markt die erom vraagt. En dus lijkt dat de logische volgende stap. Een Giulia stationwagen komt ook even ter sprake. “We kunnen morgen groen licht geven voor een Giulia station, maar wat zegt de markt? Het is heel cool, maar wat voor volume kunnen we draaien?”. De Alfa-baas ziet het niet zitten, dus reken er maar niet op.