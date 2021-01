Deze aparte sportwagen is goedkoper dan ie eruit zit - Autoblog.nl

Met deze aparte sportauto kun je de blits maken.

Sommige petrolheads refereren graag aan de gouden periode van de automobiel. In een tijd dat coachbuilding de ultieme expressie was van een overvolle portomonnee.

Vroeger was coachbuilding echt een vak apart. Je kocht een chassis en motor, om vervolgens er een uieke koets op te bouwen. Tegenwoordig is dat niet meer mogelijk, daar bijna alle auto’s een zelfdragende carrosserie hebben, op enkele terreinwagens na.

Dat heeft Hurtan er niet van werhouden om toch geregeld met aparte auto’s op de markt te komen. Dat niet alleen, de auto’s zijn ook nog eens gebaseerd op vrij voordelige auto’s. Goedkope coachbuidling, het moet niet gekker worden. Hurtan heeft de afgelopen jaren de meest wonderlijke constructies gebouwd op basis van de, eh, Chrysler PT Cruiser Cabrio (ja, echt waar) en de Fiat Ducato.

Hurtan Grand Albaycin

Voor vandaag hebben ze weer iets nieuws, namelijk de Hurtan Grand Albaycin. We hebben geen idee hoe je het moet uitspreken, maar het klinkt lekker exotisch. In technisch opzicht lijkt het ook een exotische auto te zijn. De Grand Albaycin heeft namelijk achterwielaandrijving en de motor is lengte geplaatst. De reden daarvoor is vrij simpel, de donorauto heeft een zelfde layout.

Ja, inderdaad. De Hurtan Grand Albaycin heeft als basis een Mazda MX-5. De auto is gebaseerd op de huidige generatie. Naar keuze kun je kiezen voor de softtop-versie, of de MX-5 RF met inklapbare hardtop. Volgens Hurtan heeft Mazda ook daadwerkelijk toestemming en hun zegen gegeven voor deze ombouw. Dat is attent van ze.

30 exemplaren

Mazda is niet heel erg bang voor concurrentie. Niet alleen omdat de basis een van hun eigen auto’s is, maar ook vanwege de aantallen die ze verwachten te bouwen. Er gaan er namelijk maar 30 gebouwd worden. Sommigen noemen dat exclusief, realisten noemen het ambitieus. Klanten hebben de keuze uit een Grand Albaycin Heritage of een Grand Albaycin Bespoke. De Heritage is klassiek qua aankleding, de Bespoke juist lekker sportief.

Qua motor kun je zelf kiezen hoe snel c.q. langzaam het gaat. Er zijn twee viercilinders, een 1.5 met 131 pk en een 2.0 met 180 pk. Inderdaad, net als bij de Mazda MX-5. Aanstaande zaterdag wordt de auto officieel onthuld en zullen er meer afbeeldingen volgen. Of de auto ook naar Nederland komt, is niet zeker. Wel onwaarschijnlijk. Hurtan is aan het kijken naar afzetmogelijkheden in Duitsland, Frankrijk, Italië, Noorwegen en Rusland.