Politie neemt RS3 van hardleerse eigenaar in beslag

Deze RS3-rijder lapte echt alle regels aan zijn laars.

We hebben ze vaker voorbij zien komen: mensen die al tig keer staande zijn gehouden door de politie en toch alle regels aan hun laars blijven lappen. Uiteindelijk zit er dan maar één ding op: auto afpakken. Dat heeft de politie nu gedaan bij een RS3-rijder.

De politie kreeg de auto gisteren weer in het vizier op de A2 bij Den Bosch en besloot een praatje te maken. De eigenaar had echter een slecht geweten en ging er meteen vandoor bij het zien van de politie. Dit resulteerde in een achtervolging, maar de RS3 wist niet lang uit handen te blijven van de politie. Terwijl zo’n RS3 toch echt sneller zou moeten zijn dan een A6.

Niet de eerste keer

De politie bleek de RS3 niet voor niks aan de kant te zetten: de man was vermoedelijk onder invloed, reed met een ongeldig rijbewijs en het kenteken was verlopen. Verder was hij door rood gereden. En dit was allemaal niet de eerste keer. Eerder deze week was hij nog aangehouden in een andere auto.

De RS3-rijder was in het verleden ook al aangehouden wegens rijden onder invloed van drugs en het rijden met een ongeldig rijbewijs. Ook had hij een bloedproef geweigerd. Kortom: hij had overal schijt aan.

Belgisch kenteken

De politie besloot dat de maat nu vol was en heeft de RS3 in beslag genomen. Deze staat overigens op Belgisch kenteken, terwijl de eigenaar gewoon in Nederland woont. Belastingontduiking kan dus ook nog toegevoegd worden aan het rijtje met overtredingen.

De auto in kwestie is een Audi RS3 van de laatste generatie. Dit is verder natuurlijk een hartstikke gave auto, met zijn 400 pk sterke vijfcilinder. Alleen jammer dat dit soort figuren het imago verpesten.

Foto: Verkeerspolitie Oost-Brabant