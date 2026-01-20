Deze Porsche met vierpitter moet extreem veel geld opbrengen

Jazeker, ook een transaxle Porsche kan heel veel waard zijn.

De prijzen van zo’n beetje alle generaties 911 zijn door het dak gegaan. Voor de betaalbare Porsches moet je bij de transaxle modellen zijn. Alleen niet dit exemplaar. Deze 968 is namelijk extreem duur.

Meestal bewaren we de prijs voor het laatst, maar we zullen het maar meteen verklappen. Deze auto wordt geveild door Broad Arrow Auctions en zij schatten de waarde op meer dan een miljoen dollar. Dat komt neer op minstens 850.000 euro.

968 Turbo RS

Waarom deze torenhoge prijs? Nou, het is een Porsche 968 Turbo RS. En daar zijn er maar drie van gebouwd. Dit is het enige RS-model van Porsche met de motor voorin. Een uniek stukje Porsche-historie dus.

De Turbo RS was niet bedoeld voor de straat. Dit was de raceversie van de 968 Turbo S, waar er overigens ook maar 14 van gebouwd zijn. Het interieur van de Turbo S is grotendeels gestript, binnen in is alleen één Recaro-stoel te vinden en een rolkooi.

De motor is in de basis dezelfde 3,0 viercilinder als in de normale 968, maar dan voorzien van een turbo. De Turbo S was al behoorlijk rap, maar met de Turbo RS heeft Porsche er nog een schepje bovenop gedaan. Het blok levert in de RS maar liefst 360 pk en 500 Nm. Niet verkeerd voor een vierpitter.

Le Mans

Dit is de laatste 968 Turbo RS die geproduceerd is, al zegt dat niet zoveel als er überhaupt maar drie gebouwd zijn. Met deze 968 is ook daadwerkelijk geracet. De auto heeft zich in 1994 zelfs gekwalificeerd voor Le Mans, maar het team had uiteindelijk toch geen vertrouwen dat de 968 het 24 uur zou volhouden.

En nu gaat deze überzeldzame 968 dus naar de veiling. Begin maart gaat de auto onder de hamer in Florida. Als de inschatting van Broad Arrow een beetje klopt, zou het weleens de duurste transaxle Porsche ooit kunnen worden.