Dit is de duurste Volvo S80 van marktplaats - Autoblog.nl

Met de duurste Volvo S80 kun je lekker anoniem van het leven genieten.

Het is misschien wel de meest ingetogen luxe-sedan ooit gebouwd. We hebben het uiteraard over de Volvo S80 van de tweede generatie. De eerste generatie had een opvallend front en bijzondere achterzijde met de brede heupen en apart vormgegeven achterlichten. De tweede generatie daarentegen was nog neutraler dan een stel Zwitsers in de oorlog.

Dat wordt door velen gezien als een nadeel, maar het was juist het USP van de auto. Met een E-Klasse, 5 Serie of A6 laat je duidelijk zien dat het goed met je gaat. Met een Jguar XF laat je zien dat je ook nog eens een afwijkende en ontwikkelde smaak hebt. Maar met een Volvo S80 kies je bewust om onopvallend door het leven te gaan.

Duurste van Volvo S80 van Nederland

Neem dit exemplaar. Voor het vermaak hebben we gekozen voor de duurste Volvo S80 van Nederland die wij op Marktplaats konden vinden. Normaal gesproken is het nieuwere model (in dit geval de S90) op alle vlakken beter, maar die vlieger gaat niet helemaal op. Dit is namelijk een heuse Volvo S80 T6.















In de S80 stond T6 nog voor een heuse zescilinder, in plaats van een viercilinder met allerlei blaasinstrumenten. Een overheerlijke, vol-romige 3.0 zes-in-lijn met turbo. Deze motor was ontwikkeld voor maximale souplesse, niet zozeer om enorm potent te zijn. Met 304 pk en 440 Nm kom je overigens niets te kort. Je kunt er overigens een altijd een paar pk’s en Nm’s bij laten chippen, alhoewel het maar even de vraag is hoe leuk de automaat dat vindt. Sowieso, in 6,7 seconden haalt dit slagschip de 100 km/u en de topsnelheid is begrensd op 250 km/u, 70 km/u meer dan de huidige Volvo’s.

Risicoloos

Uiteraard is het een vrij risicoloos uitgevoerd exemplaar, deze duurste Volvo S80 van Nederland. De blauwgrijze lak en de zwart lederen bekleding zijn weliswaar niet spannend, maar zullen ook niet snel vervelen. Dat niet alleen, het past wel bij het ingetogen karakter van de auto.

Qua uitrusting kom je in elk geval niets te kort. Werkelijk alles lijkt erop te zitten wat je kon bestellen. Het is een vrij complete ‘Summum’-uitvoering, die vervolgens nog eens is voorzien van een flink aantal opties. De nieuwprijs was destijds dan ook 80 mille.









Prijs duurste Volvo S80

Hoeveel is daar nog van over? Welnu, de verkopende partij vraagt er 26.900 euro voor. Dat lijkt veel, maar houdt er rekening mee dat de duurste Volvo S80 van Nederland slechts 47.627 km heeft gelopen. Met name de kilometerstand is vrij zeldzaam voor zo’n fijne reis-Volvo. Je kunt hier dus nog een hele tijd mee vooruit. Interessse? De Volvo S80-advertentie vind je hier. Check ons Volvo S80-aankoopadvies om te zien waar je op moet letten. Uiteraard hebben we ook een ‘Mijn Auto’ voor je, zodat je alvast een idee hebt om te zien hoe het is om zo’n auto te hebben:

