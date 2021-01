Komst Audi e-tron GT naar NL heel dichtbij! - Autoblog.nl

De komst van de Audi e-tron GT nadert met rasse schreden.

Er zijn zo van die auto’s waar we heel erg naar uit kijken. De Audi e-tron GT is daar eentje van. De elektrische sportsedan is voor zowel de liefhebber als Audi een welkome aanvulling. Sommige merken hebben het nogal lastig om elektrische auto’s en design goed vorm te geven.

Onthulling Audi e-tron GT

Bij Audi werkt het juist de andere kant op. Dankzij de ‘verkeerde’ layout waren de voorgaande Audi’s relatief zwaar op de neus. Zowel letterlijk als visueel. Met de elektrische modellen heeft Audi daar geen last meer van. Zet maar eens een e-tron naast een Q7, en je ziet het verschil. Waar BMW zich met de iX klaarmaakt voor een elektrische opmars, gaat Audi het doen met de e-tron GT. En goed nieuws, die auto komt er al heel erg snel!

Mark Lichte

Volgens de ontwerper, Marc Lichte, is het de mooiste auto die hij ooit heeft ontworpen. Dat belooft wat. Nu is het maar de vraag hoe serieus we dat soort uitspraken moet nemen. Walter Da Silva zei hetzelfde over de Audi A5 Coupé. Een bijzonder fraaie auto, maar het hoogtepunt voor Da Silva is natuurlijk de Alfa Romeo 156.

Minder breed

Terug naar de Audi e-tron GT. We hebben al veel beelden gezien, maar nog steeds niet de definitieve versie zonder camouflage. De concept-versie was bloedmooi. De e-tron GT zal wel aanzienlijk minder breed zijn in de heupen, uiteraard voor maximale efficiency. Maar nogmaals, we kijken er heel erg naar uit. De keuze qua elektrische sportsedans is wat dun op het moment. Het is of een Tesla óf een Porsche Taycan.

Komst Audi e-tron GT

De komst van de Audi e-tron GT is al heel erg snel. Audi verklapt de datum alvast. Ze gaan de e-tron op 9 februari onthullen. Normaliter zit er een vrij lange tijd tussen de onthulling en de daadwerkelijke levering bij de dealers. Volgens Audi is dat met de e-tron niet het geval, want de auto moet namelijk al dit voorjaar bij de dealers staan. Dus dit jaar komen de eerste exemplaren op de weg.