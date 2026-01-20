Een Lambo is nu minder exclusief dan ooit

Zeker in Nederland.

Een Lamborghini was ooit heel speciaal, maar nu rijdt iedereen en z’n moeder in een Lambo. Oké, dat is overdreven, maar feit is dat Lamborghini meer auto’s verkoopt dan ooit. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers. Je zou denken dat de rek er op een gegeven moment wel uit is, maar Lamborghini is er toch weer in geslaagd om zichzelf te overtreffen.

Nieuw record

In het afgelopen jaar wist Lamborghini 10.747 auto’s aan de man te brengen, een nieuw record. Dat zijn er maar 60 meer dan in 2024, maar toch, een stijging is een stijging. Er zijn genoeg merken (Mercedes, Porsche) die de verkopen zagen dalen. Lamborghini is dan ook in hun nopjes met deze cijfers.

EMEA was de grootste markt voor Lamborghini, maar met die informatie kunnen we niet zoveel. Daarbij worden Europa, het Midden-Oosten en Afrika op één hoop gegooid. In deze regio werden 4.650 Lambo’s verkocht, in Noord- en Zuid-Amerika 3.347 stuks en in Azië en Australië 2.750.

Urus

Lamborghini specificeert helaas ook geen cijfers per model. We kunnen natuurlijk wel raden welk model het best verkocht. De Urus wordt al een dagje ouder, maar met een facelift en een nieuwe hybride variant is het model weer bij de tijd. Vorig jaar werd ook de nieuwe Temerario gelanceerd, maar de leveringen van dit model moeten nog op gang komen.

Topjaar in Nederland

En hoe stonden de zaken ervoor in Nederland? Nou, bij Pon kon de vlag uit. De verkopen zijn namelijk verdubbeld. Lamborghini is van 50 leveringen in 2024 naar 103 leveringen in 2025 gegaan. Dat was volledig te danken aan de Urus: vorig jaar zijn er 83 (!) gloednieuwe exemplaren op kenteken gezet. Dus ja, de exclusiviteit is er wel vanaf.

Foto: Lamborghini Urus-combo, gespot door @dadamphotography