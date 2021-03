Deze bizarre roadster verraadt zijn eenvoudige komaf - Autoblog.nl

De vorige versie van de Hurtan Grand Albaycin wist zijn afkomst nog goed te verhullen, maar deze Bespoke-variant valt door de mand.

Vooroorlogse auto’s hebben met hun sierlijke wielkasten, statige grilles en lange neuzen een uitstraling die alle hedendaagse auto’s doet verbleken. De Spaanse coachbuilder Hurtan doet echter een poging om deze oude glorie te doen herleven. Dit doen ze onder meer met de Grand Albaycin.

De naam klinkt in ieder geval heel indrukwekkend en de looks zijn dat ook, alhoewel de verhoudingen helemaal zoek zijn. Onder het protserige uiterlijk gaat echter een auto schuil die helemaal niet gebouwd is voor uiterlijk vertoon. De Hurtan Grand Albaycin is namelijk stiekem een Mazda MX-5. We moeten het Hurtan nageven: je zou het niet zeggen.

Althans, dat gold voor de versie die we in januari lieten zien. Dat was de Heritage-versie met softtop. Daaraan zou je nog wel de MX-5 kunnen herkennen, maar dan moet je wel een scherp oog hebben. Softtops lijken nu eenmaal veel op elkaar.

Hurtan laat nu echter een versie zien die wél duidelijk zijn eenvoudige komaf verraadt. Dit is namelijk de Bespoke-versie van de Hurtan Grand Albaycin, die een inklapbare hardtop heeft. Deze dakconstructie is één op één van de Mazda MX-5 overgenomen. Dit maakt het iets lastiger voor de eigenaren om vol te houden dat dit geen Mazda MX-5 is. Niet dat een MX-5 een auto is om je voor te schamen (integendeel), maar deze Hurtan lijkt zich toch voor te willen doen als een luxere auto.

De Hurtan Grand Albaycin Bespoke verschilt naast het dak ook nog op wat andere punten van de Heritage. Deze versie heeft bijvoorbeeld een ‘kippengaas’ grille in plaats van een grille met verticale spijlen. De honingraatvelgen hebben plaats gemaakt voor wat moderner ogende 17 inch velgen. Al met al oogt de Bespoke minder klassiek dan de Heritage. Dat terwijl de klassieke look juist de charme is van deze auto. Als je dus zonodig een protserige bodykit op je Mazda MX-5 moet zetten, ga dan voor de Heritage.