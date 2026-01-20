Jaguar kiest bijzondere tactiek om Taycan-achtige afschrijving te voorkomen

De elektrische Jaguar gaat natuurlijk afschrijven als een baksteen, maar daar hebben ze wat op bedacht…
Auto’s in het topsegment schrijven sowieso keihard af, maar met EV’s is het helemaal erg. Zo schreven we eerder vandaag nog over de afschrijving van de Lucid Air. En de Porsche Taycan staat ook niet bepaald bekend om zijn goede restwaarde. Terwijl de afschrijving van Porsches in de regel meevalt. Dat belooft weinig goeds voor de elektrische Jaguar…
Je kunt ‘m niet kopen
Jaguar ziet de bui al hangen en heeft daarom een bijzondere strategie bedacht. Volgens Automobilwoche gaan ze de nieuwe EV niet verkopen, maar alleen leasen. Het idee is dat ze op die manier beter de occasionmarkt – en dus de restwaarde – in de hand kunnen houden. Ze gaan dan zorgen dat er niet teveel tegelijk op de markt komen, of zoiets.
Of dit gaat werken? We vrezen van niet. Elektrische auto’s in dit segment schrijven allemaal af als een baksteen. En als een elektrische Porsche hard afschrijft, dan gaat een elektrische Jaguar zéker hard afschrijven.
Geen businessmodel
Voordat Jaguar zich druk maakt om afschrijving moeten ze de auto eerst zien te verkopen. Jaguar-dealers hebben er een hard hoofd in. “Er is geen businessmodel,” zegt een woordvoerder tegenover Automobilwoche. Zij zitten natuurlijk in een lastig parket. Jaguar heeft nu al hun pijlen gericht op een segment waar helemaal geen vraag naar is.
De nieuwe aanpak van Jaguar heeft bij voorbaat al bakken kritiek gekregen, maar ging vooral over de woke campagne. Dat zegt natuurlijk niks over de auto. Wie weet zet Jaguar straks een steengoed product op de markt. Op dat punt moeten we Jaguar het voordeel van de twijfel geven.
Kansloos
Qua businessmodel lijkt het echter een kansloze exercitie. Jaguar wil concurreren met Bentley, maar wat willen Bentley-klanten? Een dikke verbrandingsmotor! Ook al is de elektrische Jag nog zo goed, de auto lijkt gedoemd te mislukken. Wie weet wordt ‘ie straks zo exclusief, dat je alsnog weinig afschrijft…
Reacties
R zegt
Hier gaan tot in de lengte der dagen business cases over worden gegeven op alle business studies / universiteiten
Omdenker zegt
Ziet er heel cool uit. Ik ben benieuwd naar het interieur.
moveyourmind zegt
Hoop dat hij straks van alle kanten net zo waanzinnig mooi gaat worden als nu het zijaanzicht al is. Dat is gewoon prachtig.
Wel bijzonder dat als je naar de Jaguar site gaat je nog steeds de melding krijgt dat ze bezig zijn de cyberaanval van augustus vorig jaar op te lossen. Alsof ze dat in scene hebben gezet om even van de radar te kunnen verdwijnen.
LoutervanPlezier zegt
Ik denk, dat dat geen in scene gezet stukje marketing is, maar hopeloos achterlopende it-business vanuit India. Daar vandaan kun je ook niet het beste verwachten op dat vlak. Daar weten Nederlandse bedrijven over mee te praten, het was goedkoop en met veel bombarie verkocht aan de welwillende partijen, maar wat een geklungel en gestuntel is dat geworden. Spijt als haren op hun hoofd hebben die bedrijven, goedkoop is duurkoop wordt wel eens gezegd, nou in dat geval zeker.
Daniel zegt
Ik hoop voor Jaquar dat dit keer de nieuwe strategie in ontwerp en filosofie gaat werken. Dan kunnen de misstappen van de afgelopen 2 decennia snel worden vergeten.Het zal alles of niets worden…de identiteit is inmiddels volledig verloren. Laten we hopen dat het gaat lukken.
Jansen zegt
Gebouwde auto’s dit jaar: 0.
In april 2025 in heel Europa verkocht: 49.
Waarom praten we hierover. Het is als the great britisch empire. Total in verval. Je bent gek als je zo een auto koopt. Of je moet geld genoeg hebben om hem 30 jaar in de schuur te laten staan en te hopen dat het een klassiekertje word.
JagID3Merc zegt
Fijn dat de betweters van Autoblog weer een negatief artikel hebben weten te produceren. Volgens mij wil Jaguar in het segment tussen de BMW i7 en de Rolls Royce Spectre in gaan zitten. Lijkt me best markt voor. Het verhaal over het alleen kunnen leasen is klinklare onzin.
Towel986 zegt
De Jaguar – Land Rover dealer vlak bij mijn werk is inmiddels ontdaan van haar prominente Jaguar logo’s.
Waar gaan ze deze fantast aan de man brengen dan? Hoe gaat dit ooit nog goed komen?
Ik vrees voor een Saab-achtig einde. Zonde toch