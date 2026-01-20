Jaguar kiest bijzondere tactiek om Taycan-achtige afschrijving te voorkomen

De elektrische Jaguar gaat natuurlijk afschrijven als een baksteen, maar daar hebben ze wat op bedacht…

Auto’s in het topsegment schrijven sowieso keihard af, maar met EV’s is het helemaal erg. Zo schreven we eerder vandaag nog over de afschrijving van de Lucid Air. En de Porsche Taycan staat ook niet bepaald bekend om zijn goede restwaarde. Terwijl de afschrijving van Porsches in de regel meevalt. Dat belooft weinig goeds voor de elektrische Jaguar…

Je kunt ‘m niet kopen

Jaguar ziet de bui al hangen en heeft daarom een bijzondere strategie bedacht. Volgens Automobilwoche gaan ze de nieuwe EV niet verkopen, maar alleen leasen. Het idee is dat ze op die manier beter de occasionmarkt – en dus de restwaarde – in de hand kunnen houden. Ze gaan dan zorgen dat er niet teveel tegelijk op de markt komen, of zoiets.

Of dit gaat werken? We vrezen van niet. Elektrische auto’s in dit segment schrijven allemaal af als een baksteen. En als een elektrische Porsche hard afschrijft, dan gaat een elektrische Jaguar zéker hard afschrijven.

Geen businessmodel

Voordat Jaguar zich druk maakt om afschrijving moeten ze de auto eerst zien te verkopen. Jaguar-dealers hebben er een hard hoofd in. “Er is geen businessmodel,” zegt een woordvoerder tegenover Automobilwoche. Zij zitten natuurlijk in een lastig parket. Jaguar heeft nu al hun pijlen gericht op een segment waar helemaal geen vraag naar is.

De nieuwe aanpak van Jaguar heeft bij voorbaat al bakken kritiek gekregen, maar ging vooral over de woke campagne. Dat zegt natuurlijk niks over de auto. Wie weet zet Jaguar straks een steengoed product op de markt. Op dat punt moeten we Jaguar het voordeel van de twijfel geven.

Kansloos

Qua businessmodel lijkt het echter een kansloze exercitie. Jaguar wil concurreren met Bentley, maar wat willen Bentley-klanten? Een dikke verbrandingsmotor! Ook al is de elektrische Jag nog zo goed, de auto lijkt gedoemd te mislukken. Wie weet wordt ‘ie straks zo exclusief, dat je alsnog weinig afschrijft…