Deze Aston Martin DB9 kost jou slechts 18.500 euro

Het is natuurlijk een persoonlijke mening, maar er zullen weinigen zijn die de Aston Martin DB9 níet mooi vinden. Het is een tijdloos elegante GT. Dankzij de zeer zorgvuldig gekozen lijnen en perfecte proporties is het een klassieke schoonheid. De nieuwe DB11 zal op alle fronten beter zijn dan de DB9, mooier is ‘ie absoluut niet. De auto werd in productie genomen eind 2003, wat betekent dat er voldoende occasions zijn te vinden. De prijzen zijn zeer schappelijk te noemen, sommige exemplaren zitten al onder de 50.000 euro. Natuurlijk geldt bij dit soort auto’s het adagium: “Koop ‘m niet van je laatste geld”. Maar toch, een van de mooiste GT’s van na de milleniumwisseling voor slechts 50k klinkt erg aantrekkelijk.

Het kan dus nog aantrekkelijker! Want wij vonden deze Aston Martin DB9. Hij staat in Nederland en de vraagprijs is bizar laag te noemen: de verkopende partij wil er graag 18.500 euro voor hebben. Dat klinkt te goed om waar te zijn en dat is het ook. Voordat u denkt aan clickbait: je krijgt absoluut een echte Aston Martin DB9 voor dat geld. De auto zit niet meer perfect in zijn zwarte lak en het rode leer heeft er ooit beter uitgezien. De eerste kleine adder onder het gras is de locatie van het stuurwiel. Die zit aan de rechterkant, het is een importauto uit Engeland. Daar is niet zoveel mis mee, dat zien we wel vaker.

De oplettende lezer zal het al opgevallen zijn dat de auto aan de voorkant wel erg hoog op zijn 19″ wielen staat. Dat komt door de ‘anaconda’ onder het gras: er zit geen motor in. Van origine werd de auto geleverd met een 5.9 liter V12 met 455 pk, maar die ontbreekt in dit geval. Maar het kan wel voer zijn voor een leuke discussie: welke motor moet er volgens jou in komen liggen? En vooral waarom? Bekijk de advertentie HIER.

