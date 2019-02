Er komen nog meer viercilinders voor de Mustang

Dat is goed nieuws, toch?

Inmiddels is de zesde generatie Ford Mustang alweer een tijdje onder ons. Sterker nog, de auto is inmiddels al gefacelift. Veel liefhebbers hebben er, in Nederland althans, een haat-liefde verhouding mee. Voor een relatief scherpe prijs heb je een Mustang EcoBoost. Ook 30 jaar geleden kon je Mustangs met viercilinder motoren krijgen, dus zó vreemd is het niet. Echter, die V8 past helemaal perfect bij het karakter van de Mustang. Dankzij de CO2-waakhanden uit Den Haag kost een Mustang EcoBoost je zo’n 70 mille, terwijl voor de V8 110.000 euro neergeteld dient te worden. Voor de context, voor 70 mille heb je óók een Mercedes-Benz E350 Coupé.

Maar er komt dus nóg een Ford Mustang met viercilinder motor. Ford heeft deze overigens niet aangekondigd. Bozi Tatarevic van Hagerty kwam erachter toen hij door het papierwerk van de NHTA (National Highway Transportation Adminstration) aan het grasduinen was. Er staan meerdere nieuwe motoren bij, waaronder een V8 met de bijnaam ‘Predator’. Wow, klinkt toch even beter dan F4R of S55B30. De Predator V8 is de motor in de Shelby GT500. De twee andere nieuwe motoren zijn een Voodoo V8 (actiemodel zoals de BUllit waarschijnlijk) en dus die 2.3 EcoBoost náást de bestaande EcoBoost.

Nu kunnen we blijven zeuren om die V8, maar meer dan een ton voor een Mustang is gekkenwerk. Qua verfijning staat de Mustang op het niveau van een (heel erg lekker) broodje frikandel speciaal en daar ga je ook niet 110 euro voor betalen. Er zijn twee opties eigenlijk, volgens Hagerty. Er komt een sterkere en sportievere variant van de viercilinder motor. De andere optie is een Mustang viercilinder met hybride. Heel ondenkbaar is dat niet, de CTO van Ford had aangegeven dat een hybride Mustang in combinatie met de viercilinder motor een haalbare kaart is. Ok, dan hebben nog steeds geen V8, maar een snellere Mustang die enigszins betaalbaar is, is altijd welkom.