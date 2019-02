Cullinan is een verschrikkelijk succes voor Rolls-Royce

Die zagen ze niet aankomen. Ahum.

Volgens de puristen is het heligschennis, volgens de marketeers is het een garantie voor verkopen. We hebben het natuurlijk over SUV’s van luxemerken of fabrikanten van sportauto’s. Het is nu eenmaal waar de markt om vraagt en de meeste merken plukken daar de vruchten van. Behalve bij Lotus natuurlijk. Dat merk voldoet perfect aan de wens van de puristen. Het nadeel van puristen: het zijn geen klanten. Puristen blijven rondtuffen in hun BMW 318i van 30 jaar oud (“dat waren nog échte auto’s) of vechten tegen roestspoken in hun Alfa Romeo 156.

Van alle merken is Rolls-Royce er pas heel erg laat bijgekomen. Dat is eigenlijk best vreemd, want een SUV past eigenlijk best goed bij het merk: een Rolls-Royce is enorm groot, enorm luxe, voorzien van een gigantische motor en extreem comfortabel. Daar voldoet de Cullinan echt aan. Het is dus nog gewoon een echte Rolls-Royce, maar dan eentje die daadwerkelijk voor aantallen met gaan zorgen. Gebeurt dat ook een beetje?

Jazeker, de auto is pas aan het einde van 2018 in productie gegaan, dus in dat jaar heeft de auto nog geen potten kunnen breken. In gesprek met Automotive News laat Martin Fritsches van Rolls Royce USA weten dat het heel erg goed gaat met de orders. Sterker nog, als je nu bestelt (voor 415.225 euro) mag je blij zijn dat je hem aan het einde van de zomer op de inrit hebt staan. De fabriek in Crewe, Engeland heeft al 200 mensen moeten aannemen om voldoende Cullinans te kunnen bouwen. Daarnaast zorgt de Cullinan niet alleen voor nieuwe orders, maar ook voor nieuwe klanten. Zo is de gemiddelde klant veel jonger dan de traditionele Rolls-Royce klant. Ook is de Cullinan erg populair onder vrouwelijke klanten.

Maar Fritsches laat weten dat ook bestaande klanten er een Cullinan bij bestellen. Voorheen moesten zij het doen met een amechtige Bentley Bentayga of Range Rover, maar nu is er ook een alternatief bij Rolls-Royce. Exacte cijfers zijn (nog) niet bekend gemaakt, maar de Cullinan zal ervoor zorgen dat 2019 nóg succesvoller verloopt dan het al niet kinderachtige 2018. Toen werden er 4.107 Rolls-Royces verkocht.